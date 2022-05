Vitalik Buterin d’Ethereum pense que les frais de transaction de 0,05 $ sont plus proches que jamais | Cryptomonnaie

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, estime que seuls 0,05 $ ou moins de frais de transaction sont acceptables en crypto.

La seule plate-forme de couche 2 qui répond à la préférence de Buterin en matière de frais de transaction est Metis Network.

Les analystes estiment que le prix de l’ETH pourrait rebondir de 40 %, révélant une perspective haussière sur l’altcoin.

Bien que les frais de transaction Ethereum couche 1 chutent à 3,26 $ par transaction, Vitalik Buterin estime que les frais souhaités sont de 0,05 $ ou moins pour devenir acceptables.

Buterin veut des frais Ethereum inférieurs à 0,05 $

Les frais de transaction sur Ethereum layer-1 ont chuté à 3,26 $. Pourtant, le co-fondateur Vitalik Buterin veut voir des frais inférieurs à 0,05 $ pour que l’ETH réalise une adoption généralisée et devienne l’ordinateur du monde.

Buterin a déclaré à Ryan Sean Adams, l’hôte du podcast Bankless, que les frais de transaction d’Ether n’atteignaient pas l’objectif souhaité. Le co-fondateur d’Ethereum pense que toutes les transactions doivent être inférieures à 0,05 $ pour être vraiment acceptables.

La seule solution de couche 2 qui répond aux exigences de Buterin est Metis Network. Les frais de la plate-forme d’économie décentralisée sont de 0,02 $, mais un échange de jetons coûte 0,14 $. Des concurrents comme Loopring facturent 0,12 $ par transaction, tandis qu’Aztec Network, un protocole de couche 2 open source, facture 1,98 $.

Fait intéressant, la frappe de NFT sur la blockchain Ethereum a augmenté l’activité sur le réseau et entraîné des frais de transaction plus élevés. Le coût des transactions NFT de Yuga Lab pourrait atteindre 14 000 $ par menthe.

La vision de Buterin pour le réseau Ethereum est des frais abordables et une utilité plus élevée, car il décrit l’ETH comme « l’internet de l’argent ».

Buterin a été cité:

Doit être inférieur à 0,05 $ pour être vraiment acceptable imo. Mais nous faisons définitivement de grands progrès, et même le proto-danksharding peut suffire à nous y amener pendant un certain temps !

Le co-fondateur d’Ethereum a fixé cet objectif en 2017 lorsqu’il a mentionné que les faibles coûts de transaction (inférieurs à 0,05 $ par transaction) sont la motivation derrière le développement de la mise à l’échelle du réseau. Cela reste l’objectif du réseau Ethereum, et Buterin le soutient.

Il a récemment proposé une mise à niveau pour augmenter la pression à la baisse sur les frais de transaction ETH, EIP-4844. Cet EIP intègre les éléments critiques du danksharding, simplifiant les conceptions de partitionnement précédentes et peut être mis en œuvre sans le lancement de mises à niveau de partitionnement précédentes.

Le réseau Ethereum pourrait évoluer de manière significative en peu de temps. Cela réduirait la congestion et réduirait les frais de gaz. Une réduction des frais de gaz pourrait attirer les développeurs et les commerçants vers le réseau Ethereum et augmenter la demande d’ETH, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs.

L’analyste de Netcost-Security a évalué la tendance des prix d’Ethereum et a noté qu’elle converge dans un canal parallèle ascendant. On s’attend à ce que le prix Ethereum entre dans une hausse de 40 % après le récent nouveau test de l’extrémité inférieure de la zone de demande à 2 800 $.