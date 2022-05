Le ‘Mayer Multiple’ de Bitcoin approche du point de sous-évaluation avant la Fed | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) semble être dans la phase finale d’un marché baissier caractérisé par une sous-évaluation et une soumission, suggère un indicateur d’analyse technique populaire. Cette indication survient alors que le marché se prépare à un resserrement rapide des liquidités par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le multiple de Mayer de Bitcoin, le rapport entre le prix de la crypto-monnaie et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, est juste en deçà de 0,80. En d’autres termes, la crypto-monnaie se négocie avec une remise de près de 20 % par rapport à son SMA de 200 jours. Une telle structure de prix a été relativement rare au cours des 11 années d’histoire du bitcoin, faisant de la lecture de 0,80 sur le multiple de Mayer un point de sous-évaluation.

« Nous avons cartographié un multiple de Mayer de 0,8 (trace verte) comme niveau historique de » sous-évaluation « . La base en est que moins d’environ 15% de la durée de négociation des bitcoins a été à ou en dessous de ce niveau, fournissant un plus probabiliste vue », a écrit l’analyste de Glassnode, James Check, dans une newsletter hebdomadaire d’analyse publiée lundi.

Dans le passé, l’indicateur a imprimé un double creux sous 0,80 pendant les cycles baissiers, le deuxième creux sous le niveau critique marquant la capitulation des acheteurs et un éventuel creux des prix.

La baisse imminente de l’indicateur sous 0,80 pourrait être la deuxième du cycle 2021-22. La capitulation fait référence au moment d’un ralentissement du marché lorsque les investisseurs renoncent à récupérer les gains perdus et vendent plutôt que de détenir un actif donné.

« Les planchers du marché baissier des cycles passés sont généralement martelés en deux phases par rapport au niveau de 0,8xMM, d’abord au début de l’traders (#1), puis à nouveau après un événement de capitulation majeur (#2). Le marché est planant actuellement juste au-dessus de ce niveau clé dans ce qui pourrait être considéré comme une partie de la phase 2 du cycle 2021-22 », a noté Check.

Alors que le multiple de Mayer s’approche du point de sous-évaluation, cela n’implique pas nécessairement un changement haussier rapide dans l’élan, grâce aux attentes bellicistes de la Fed.

La Fed devrait relever le taux d’intérêt de référence de 75 points de base (pb) plus tard mercredi, après avoir lancé le cycle de resserrement avec une hausse de 25 points de base le mois dernier. La banque centrale est également susceptible d’annoncer un resserrement quantitatif (QT), faisant fi de la publication négative du produit intérieur brut au premier trimestre. Le resserrement quantitatif fait référence au processus de réduction de la taille du bilan qui a plus que doublé pour atteindre près de 9 000 milliards de dollars en deux ans.

« Ce serait une surprise incroyable si la Fed ne relevait pas les taux de 50 points de base lors de cette réunion – c’est bien évalué, le marché des swaps évaluant 51 points de base de hausses – où nous voyons un problème est la tarification autour de la réunion du FOMC de juin, avec une chance de 25% de hausse de 75 points de base – cela semble un peu élevé, mais il a baissé de 50% la semaine dernière », a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans la newsletter Daily Fix.

Weston a ajouté qu’avec les prix actuels, le marché s’attend à ce que la Fed porte le taux des fonds fédéraux au-dessus du taux neutre de 2,4% et en territoire restrictif d’ici septembre. Cela nécessiterait une hausse de 50 points de base plus tard dans la journée et des mouvements similaires en juin, juillet et septembre.

« Dans un contexte de détérioration des conditions économiques, une Fed belliciste constitue une menace importante pour les marchés de la cryptomonnaie à court terme. Et tant que les marchés n’auront pas de clarté sur le contexte macroéconomique, les allocations de capital aux actifs à risque seront limitées », a déclaré la sœur de CoinDesk, Genesis Global. bulletin daté du 3 mai dit.

Cela dit, la crypto-monnaie pourrait connaître un léger redressement si la Fed correspond à la hausse largement attendue et intégrée de 50 points de base.

« Nous pensons que le marché s’attend pleinement à une hausse des taux de 50 points de base et à l’annonce d’un QT à 95 milliards de dollars par mois. Si la décision du FOMC est conforme aux attentes, nous pourrions assister à une reprise de soulagement », a déclaré Dick Lo, fondateur et PDG de TDX Strategies, a déclaré dans un chat Telegram.

« Nous avons constaté que les clients s’intéressaient à l’achat d’options d’achat à court terme et d’écarts d’options d’achat comme un moyen bon marché de profiter d’une reprise potentielle », a ajouté Lo.

Bitcoin a été vu pour la dernière fois se négocier à près de 38 900 $, ce qui représente un gain de 3 % sur la journée, selon les données de CoinDesk.