Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Shiba Inu et Algorand – European Wrap 4 May | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a lancé sa tentative d’aller plus haut, ramassant Ethereum et Ripple avec lui. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC revisite le plus haut de lundi et réévalue le biais directionnel à partir de là.

Le prix du Bitcoin commence son voyage plus haut. Le prix du bitcoin rebondit sur la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant, qui se forme après avoir tracé des lignes de tendance au-dessus et en dessous de trois séries de hauts et de bas plus élevés. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC franchisse la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours à 41 009 $, ce qui est le premier obstacle majeur.

Les récompenses RYOSHI seront lancées à la mi-mai après que 23,9 milliards de Shiba Inu ont été brûlés

Les développeurs de Shiba Inu ont annoncé le calendrier des récompenses pour la pièce meme. La première série de récompenses sera distribuée le 17 mai 2022.

Le portail de gravure de Shiba Inu a été lancé récemment pour promouvoir la réduction de l’offre en circulation du jeton.

BurntSHIB peut être échangé contre RYOSHI, le jeton natif de Ryoshi’s Vision. RYOSHI est un jeton ERC20 sur la blockchain Ethereum ; les détenteurs de burntSHIB ont droit à 0,49 % de toutes les transactions impliquant des jetons RYOSHI.

Le prix de Can Algorand rebondit, déclenchant un rallye de 25%

Le prix d’Algorand est à un point important de sa reprise après la récente baisse, et il pourrait se préparer à une nouvelle hausse. Un rebond sur le point médian de la baisse sera essentiel et décidera du biais directionnel pour ALGO.

Le prix d’Algorand a chuté de 25 % entre le 28 avril et le 30 avril et a établi une fourchette basse à 0,537 $. Ce mouvement a été suivi d’une ascension de 38% qui a fixé la fourchette à 0,742 $. Alors qu’ALGO entame son recul, il y a de fortes chances pour ALGO de retester le niveau de retracement de 50% à 0,639 $.