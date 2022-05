Le comté de Virginie veut investir des fonds de pension dans l’agriculture de rendement DeFi | Cryptomonnaie

Le comté de Fairfax, en Virginie du Nord, a déjà investi une partie de ses fonds de pension dans des startups de crypto et de blockchain. Maintenant, il réfléchit à une implication plus profonde dans l’agriculture de rendement de la finance décentralisée (DeFi).

Katherine Molnar, directrice des investissements du système de retraite de la police du comté de Fairfax, a déclaré mardi lors de la conférence mondiale du Milken Institute que le système visait à financer deux nouveaux gestionnaires de fonds spéculatifs axés sur la cryptomonnaie au cours des trois prochaines semaines. Les prochains jours verront une décision prise qui, si elle est approuvée, serait la première fois que l’argent des fonds de pension serait utilisé dans DeFi.

Selon Molnar, Fairfax a déjà engagé des fonds de pension dans sept allocations cryptomonnaies réparties sur deux fonds de pension, y compris des fonds de capital-risque et une structure qui détient des jetons illiquides à un stade précoce et des jetons liquides à un stade ultérieur. Une approche différente pour profiter de la volatilité est l’une des sept catégories. Il comprend un fonds spéculatif qui utilise diverses techniques de crypto-monnaie, notamment l’agriculture de rendement, le trading de base et l’arbitrage croisé.

Le comté de Fairfax n’est pas étranger au secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. En 2019, il a commencé à investir les fonds de pension dans des crypto-monnaies, avec des rendements projetés de 9 %. Les actifs cryptomonnaies de Fairfax représentent environ 8 % de son portefeuille au total.

L’exécutif a publié une déclaration concernant les investissements de l’agence liés à la blockchain, notant qu’elle avait investi dans le Morgan Creek Blockchain Opportunities Fund. Le système de retraite des employés (ERS) s’est engagé à investir 10 millions de dollars, tandis que le système de retraite des agents de police (PORS) a promis 11 millions de dollars. Molnar a comparé l’agriculture de rendement à un remplacement de revenu fixe ou à une opportunité d’un rendement plus élevé que les actifs sensibles aux taux.

Les États-Unis ont pris la première place du Global DeFi Adoption Index 2021. L’indice suit les pays avec la plus grande adoption populaire. Dans une plus large mesure, l’adoption de DeFi est forte dans les pays à revenu élevé qui ont déjà une utilisation importante de la crypto-monnaie, en particulier parmi les commerçants et les investisseurs institutionnels. L’entrée de Fairfax sur le marché ne fait que renforcer les arguments en faveur de l’adoption de DeFi aux États-Unis.