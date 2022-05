Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : début officiel du rallye de reprise | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se prépare pour son ascension à 42 100 $ après avoir rebondi sur un niveau de support stable.

Le prix d’Ethereum doit surmonter la barrière de 3 000 $ pour avoir une chance de revoir 3 500 $ ou 4 000 $.

Le prix Ripple commence son voyage à 0,70 $ après une reprise au-dessus du niveau de support de 0,60 $.

Le prix du bitcoin a lancé sa tentative d’aller plus haut, ramassant Ethereum et Ripple avec lui. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC revisite le plus haut de lundi et réévalue le biais directionnel à partir de là.

Le prix du Bitcoin commence son voyage plus haut

Le prix du bitcoin rebondit sur la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant, qui se forme après avoir tracé des lignes de tendance au-dessus et en dessous de trois séries de hauts et de bas plus élevés. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC franchisse la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours à 41 009 $, ce qui est le premier obstacle majeur.

Cela lui permettra de tester à nouveau le SMA de 50 jours à 41 921 $, ce qui coïncide avec la zone d’approvisionnement quotidienne, s’étendant de 43 981 $ à 41 921 $. C’est dans cette zone de confluence que la hausse sera plafonnée pour la grande crypto et représenterait un gain de 10%.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Indépendamment des perspectives haussières, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 34 752 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash à 30 000 $ ou moins.

Prix ​​​​Ethereum pour inverser la tendance

Le prix Ethereum se trouve dans un canal ascendant à moyen terme créé en connectant ses deux plus hauts et ses trois plus bas depuis le 28 janvier.

Le troisième nouveau test de la ligne de tendance inférieure a montré une réaction haussière – la principale crypto-monnaie BTC se redresse et influence le reste du marché. Indépendamment de la tendance haussière, l’ETH doit inverser le SMA de 100 jours à 2 914 $ suivi du SMA de 50 jours à 3 069 $ pour continuer à augmenter. Ce développement est essentiel pour déclencher un mouvement qui marque le SMA de 200 jours à 3 443 $.

Alors qu’un passage à 3 500 $ est probable, une augmentation de la pression d’achat pourrait prolonger la montée au niveau psychologique de 4 000 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

En revanche, un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 2 541 $ indiquera une résurgence de la pression vendeuse et invalidera la thèse haussière. Cela pourrait déclencher un nouveau crash au niveau psychologique de 2 000 $.

Le prix d’entraînement purge la pression du côté de la vente

Le prix d’ondulation a purgé la pression à la baisse en collectant la liquidité restant en dessous du support de 0,60 $ après un krach de 30 %. Le prix du XRP est depuis revenu au-dessus dudit pied, indiquant que les acheteurs ont le contrôle.

Une résurgence de la pression d’achat est susceptible de propulser le prix du XRP jusqu’à l’obstacle immédiat à 0,696 $. Le franchissement de cette barrière présentera deux autres niveaux de résistance à surmonter pour les traders Ripple – le niveau de retracement de 50% à 0,735 $ et le point de contrôle du volume de 2022 à 0,768 $.

Pour l’instant, la structure du marché semble incertaine en raison de l’agitation de Bitcoin. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un sommet local se forme autour de 0,768 $, ce qui représente une hausse de 25 % par rapport à la position actuelle à 0,615 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,601 $ produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix XRP est susceptible de tomber au niveau de support de 0,548 $.