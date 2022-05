Les récompenses RYOSHI seront lancées à la mi-mai après que 26,4 milliards de Shiba Inu ont été brûlés | Cryptomonnaie

26,4 milliards de jetons Shiba Inu ont été détruits, selon le contrat ShibaBurn.

Les récompenses RYOSHI seront disponibles le 17 mai et se poursuivront toutes les deux semaines.

Les analystes prédisent un mouvement explosif du prix SHIB, alors que la pièce meme vise un objectif de 0,00004 $.

Les développeurs de Shiba Inu ont annoncé le calendrier des récompenses pour la pièce meme. La première série de récompenses sera distribuée le 17 mai 2022.

Le prix Shiba Inu se prépare à une évasion explosive

Le portail de gravure de Shiba Inu a été lancé récemment pour promouvoir la réduction de l’offre en circulation du jeton.

BurntSHIB peut être échangé contre RYOSHI, le jeton natif de Ryoshi’s Vision. RYOSHI est un jeton ERC20 sur la blockchain Ethereum ; les détenteurs de burntSHIB ont droit à 0,49 % de toutes les transactions impliquant des jetons RYOSHI.

Dans une mise à jour récente, l’équipe derrière Shiba Inu a annoncé la distribution de récompenses. Le premier lot de récompenses sera distribué le 17 mai 2022. Toutes les deux semaines, les récompenses RYOSHI seront créditées sur les portefeuilles des investisseurs.

Mise à jour du portail de gravure Voici une mise à jour rapide concernant le cycle de récompense. Les récompenses seront disponibles le 17 mai et se poursuivront toutes les deux semaines. Nous sommes ravis de voir la quantité d’utilisation que le portail a apportée à la communauté et la construction basée sur le #ShibArmyles commentaires. – Shib (@Shibtoken) 3 mai 2022

Shytoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, a partagé une mise à jour avec la communauté, les jetons SHIB ont été systématiquement détruits via le portail de gravure. De plus, SHIB est brûlé par les initiatives de la communauté, les burn parties et les processeurs de paiement crypto comme NOWPayments.

L’offre actuelle en circulation de Shiba Inu est de 54 billions, tandis que SHIB a commencé avec un quadrillion au lancement. En règle générale, une réduction de l’offre en circulation alors que la demande sur les bourses reste constante ou augmente, pourrait être haussière pour le prix de la pièce meme.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une reprise explosive du tueur de Dogecoin. Les analystes de Netcost-Security ont identifié une fractale dans le graphique des prix du Shiba Inu, déclenchant un rallye en octobre 2021. 130 jours de consolidation ont précédé une évasion massive du Shiba Inu. Les analystes s’attendent à ce que le prix du Shiba Inu se redresse, avec un objectif de 0,00004 $.