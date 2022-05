L’aboutissement de la bataille pour la tendance du Bitcoin | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté de 1,8 % mardi, terminant la journée autour de 37 700 dollars et temporairement en dessous d’une ligne de support significative. Il s’agissait notamment d’une vente de crypto-monnaie alors que les indices boursiers développaient des gains. La demande de récupération des risques a probablement ravivé l’intérêt pour les cryptos qui sont passés dans le vert mercredi.

Localement, le bitcoin parvient à maintenir son équilibre sur le support, qui a résisté aux assauts des vendeurs au cours des quatre derniers mois. En revanche, on observe une séquence de pics locaux de plus en plus bas depuis les derniers jours de mars.

Les lignes de ces deux tendances ont atteint leur point d’intersection avec un point culminant potentiel plus tard dans la journée. Le plus souvent, le résultat de tels triangles est de casser le support car s’il descend en dessous de 38 000 $, nous pourrions assister à une vague croissante de ventes massives. Un retour à la tendance haussière nécessitera une confirmation avec un mouvement décisif au-dessus de 40 000 $, la zone des creux locaux précédents.

Aujourd’hui, le moteur du marché sera le FOMC, dont les décisions et les commentaires pourraient inverser ou renforcer la tendance sur plusieurs semaines de la sortie du dollar et de la réduction de la demande d’actifs risqués.

Le marché de la crypto-monnaie approche du grand événement dans un état de peur extrême, l’indice correspondant chutant de 6 points à 21 mercredi.

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 1,3 % du jour au lendemain pour atteindre 1,72 billion de dollars.

Selon Morgan Stanley, la dépendance du bitcoin vis-à-vis du marché boursier sape le potentiel de la crypto-monnaie en tant que couverture contre le risque d’inflation. Pendant ce temps, la corrélation entre le bitcoin et un actif protecteur comme l’or est tombée à son plus bas niveau depuis 2018

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, estime que malgré l’état volatil du marché de la cryptomonnaie depuis le début de 2022, le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaie augmentera de 5 fois au cours des 10 à 20 prochaines années et atteindra plus d’un milliard de personnes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis crée une nouvelle unité pour superviser le marché de la cryptomonnaie et élargir son personnel pour lutter contre la fraude numérique.

Les plus grandes banques argentines, Banco Galicia et Brubank, ont annoncé que leurs clients pourront bientôt échanger des crypto-monnaies.