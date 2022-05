Quelles sociétés cotées en bourse se lancent dans les NFT ? | Cryptomonnaie

Au cours des deux dernières décennies, depuis le boom des dot-com à la fin des années 1990 qui a finalement conduit à la bulle des dot-com en l’an 2000, plusieurs nouvelles tendances d’investissement technologique ont émergé, notamment l’intelligence artificielle, la technologie de la chaîne de blocs, les crypto-monnaies et – la plupart récemment – NFT ou jetons non fongibles.

Les NFT, expliqués

Les NFT sont des jetons numériques uniques et uniques en leur genre qui ne peuvent pas être échangés (non fongibles). La détention d’un NFT associé à un certain actif numérique indique que le détenteur est le propriétaire légitime de cet actif et que cette information vit sur la blockchain.

Certaines des ventes NFT les plus notables de l’année dernière incluent une impression numérique de Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple, dont le travail a été vendu pour 69 millions de dollars à la maison de vente aux enchères Christie’s; le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, vendu 2,9 millions de dollars ; et le mème « Doge » original qui s’est vendu pour 4 millions de dollars.

Sauter dans le train NFT

Alors que la popularité des NFT a explosé, un certain nombre de marques domestiques ont sauté sur la tendance, espérant tirer profit du marché en croissance et promouvoir également leurs nouveaux produits. Les NFT sont devenus associés aux objets de collection numériques et certaines marques, dans le but d’attirer plus de clients, ont tenté de lancer des versions NFT exclusives de leurs produits.

Parmi eux se trouvent des marques alimentaires comme McDonald’s (NYSE : MCD), Yum ! Taco Bell et Campbell Soup (NYSE:CPB), appartenant à des marques (NYSE:YUM), ainsi que des marques de mode comme Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana et Nike (NYSE:NKE).

En octobre, McDonald’s a lancé son tout premier NFT, offrant un nombre limité de NFT appelés MCNFT pour célébrer le retour du McRib à son menu en novembre. L’action McDonald’s a gagné un peu plus de 1 % après l’annonce du 28 octobre.

Taco Bell a suivi la tendance avant McDonald’s en vendant aux enchères 25 GIF NFT sur le marché NFT Rarible en mars 2021. Yum! Le stock des marques a à peine bougé après avoir révélé son incursion dans les objets de collection NFT.

Nike, quant à lui, a rejoint le mouvement NFT en empruntant une voie différente en acquérant un studio d’objets de collection NFT appelé RTFKT (prononcé « artefact »). L’accord, annoncé en décembre, n’a pas non plus réussi à soutenir le cours de l’action de la société, chutant légèrement le lendemain de la révélation de la décision par la société.

Réponse mitigée du marché boursier

La réaction discrète du marché boursier aux nouvelles des entreprises se plongeant dans les NFT a laissé entendre que les investisseurs traditionnels n’ont pas encore entièrement adhéré au battage médiatique des NFT. Au contraire, ils perçoivent peut-être ces jetons numériques comme une autre stratégie marketing avec une courte durée de vie.

Alors que la relation entre les NFT et les actions reste compliquée à ce stade, il est intéressant de noter que la Bourse de New York s’est rapprochée de cette nouvelle forme d’investissement. En février, le NYSE a déposé une demande d’enregistrement du terme « NYSE » pour un marché NFT, suggérant que l’entrelacement des NFT et de l’investissement ne fait que commencer.