Ce support historique peut-il déclencher une hausse de 160 % du prix MATIC ? | Cryptomonnaie

Le prix MATIC oscille autour d’un niveau de support stable après un crash de 65%.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un rebond du niveau de support de 1,01 $ déclenche une hausse de 44 % à 2,89 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,745 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix MATIC se prépare à une montée rapide car il arrive à un niveau de support significatif. Une résurgence des traders ajoutera de la crédibilité et un vent arrière à ces perspectives et propulsera Polygon plus haut.

Le prix MATIC est prêt à gronder

Le prix MATIC a atteint un sommet historique à 2,70 $ en mai 2021 et s’est effondré d’environ 72 % pour établir un creux significativement important à 0,745 $. Ce mouvement a été suivi d’une ascension rapide de 227 % au cours des trois jours suivants, aboutissant à un sommet local à 2,435 $.

Depuis lors, le prix MATIC se négocie entre 0,745 $ et 2,435 $. Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix a d’abord balayé le creux et déclenché une hausse de 370 % pour établir un nouveau sommet historique à 2,92 $ le 27 décembre 2021, coïncidant avec le niveau de retracement de -27 %.

Ce mouvement est souvent observé sur des marchés variés, où le balayage d’une limite est suivi d’un rallye vers une autre. Depuis qu’il a balayé la fourchette à 2,43 $, le prix MATIC a chuté de 65 % à 1,08 $, où il se négocie actuellement.

Fait intéressant, les traders Polygon semblent avoir fait un retour ici, formant un double fond au niveau de support de 1,01 $. Par conséquent, les acteurs du marché doivent se préparer à un rallye qui émerge de la position actuelle.

La hausse qui en résultera propulsera probablement le prix MATIC au niveau de retracement de 50 % à 1,59 $, constituant une hausse de 44 % par rapport à la position actuelle. Dans un cas très haussier, JeuxServer pourrait revoir à nouveau l’obstacle de 2,89 $, portant l’ascension totale à 163 %.

Graphique MATIC/USDT sur 3 jours

Le modèle de valeur marchande à valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours soutient ces perspectives haussières pour Polygon. Cet indicateur est utilisé pour évaluer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des jetons MATIC au cours du mois dernier.

Actuellement, le MVRV à 30 jours oscille autour de -18%, indiquant que les détenteurs à court terme sont à perte. Les détenteurs à long terme ont souvent tendance à accumuler dans ces conditions car le risque de vente est très faible.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix MATIC forme une base autour du niveau de support de 1,01 $ et déclenche une tendance haussière.

Tableau MATIC MVRV sur 30 jours

Alors que les choses semblent optimistes pour le jeton de couche 2, un chandelier quotidien proche de 0,745 $ invalidera la fourchette et la thèse haussière de Polygon. Dans un tel cas, le prix MATIC pourrait s’effondrer à 0,467 $ en raison de l’inefficacité des prix, passant de 0,621 $ à 0,467 $.