« L’argent intelligent » mise l’ETH sur le pool de fusées et vend l’ENS, selon les données de Nansen | Cryptomonnaie

Selon les données de la société d’analyse de blockchain Nansen, des commerçants de crypto-monnaie très performants ont jalonné leur éther (ETH) sur le réseau d’opérateurs de nœuds décentralisés Rocket Pool et ont déchargé ENS.

Au cours des dernières 24 heures, 1,37 million de dollars de rETH ont été versés dans des portefeuilles classés par Nansen comme « argent intelligent », plus que tout autre jeton suivi par la société.

Nansen considère qu’un portefeuille est une « monnaie intelligente » s’il remplit au moins l’une de plusieurs conditions, notamment :

Il est connu d’appartenir à un fonds d’investissement.

Il a gagné au moins 100 000 dollars en fournissant des liquidités aux protocoles de financement décentralisé (DeFi), SushiSwap et Uniswap, à l’exclusion des pertes dites impermanentes.

Il a effectué plusieurs transactions rentables sur une bourse décentralisée (DEX) en une seule transaction, grâce à des mécanismes tels que les «prêts flash».

(Recherche CoinDesk, Nansen)

ETH est un jeton ERC-20 que les gens reçoivent pour avoir déposé des ETH dans le protocole de jalonnement Ethereum décentralisé de Rocket Pool. Au lieu de jalonner les 32 ETH requis pour exécuter un validateur de preuve de participation Ethereum, les participants peuvent contribuer aussi peu que 0,01 ETH à Rocket Pool et gagner une part de ses récompenses de validateur. Les entrées d’argent intelligent de rETH reflètent la popularité du jalonnement d’ETH parmi les commerçants de crypto, les investisseurs et les institutions.

Sur les 12,31 millions d’éther enfermés dans le contrat de jalonnement Beacon Chain, 169 216 ETH proviennent de Rocket Pool, tandis que 3,97 millions d’ETH proviennent de Lido, le principal concurrent de Rocket Pool. Sam Kessler de CoinDesk a écrit que Lido « pourrait être sur la bonne voie pour contrôler plus de 50% de tous les éthers jalonnés », ce qui pour certains est une bonne raison de sonner l’alarme compte tenu du risque de centralisation. Avec l’entrée de rETH dans les adresses d’argent intelligent, la concurrence sur le marché en croissance rapide du jalonnement liquide augmente.

Au cours de la même période de 24 heures, environ 5,9 millions de dollars d’ENS ont quitté les portefeuilles d’argent intelligent, la plus grande sortie parmi les jetons suivis par Nansen. Les sorties sont considérées comme un signal baissier. Depuis mardi à 10 h UTC, les prix de l’ENS ont chuté de 11,89 % en utilisant les données de CoinGecko.

(Recherche CoinDesk, Nansen)

ENS est le jeton de gouvernance du service de noms Ethereum où un jeton représente un vote. Les détenteurs de jetons sont encouragés à utiliser l’ENS et à participer à la communauté en choisissant un représentant pour contrôler leurs votes ou en utilisant leur ENS pour voter directement sur une proposition donnée. Au début du mois dernier, l’organisation autonome décentralisée (DAO) de l’ENS a voté sur l’opportunité de retirer Brantly Millegan, l’un des trois administrateurs de la Ethereum Name Service Foundation, pour ses tweets homophobes et transphobes dans le passé. Actif depuis une semaine, le vote pour supprimer Millegan a échoué.

Otherdeed for Otherside de Yuga Labs continue de dominer l’écosystème des jetons non fongibles (NFT). Il a dominé toutes les autres collections NFT pour la deuxième journée consécutive en tant que collection la plus activement échangée au cours des dernières 24 heures. En deuxième position, Mutant Ape Yacht Club, suivi de Bored Ape Yacht Club, deux projets également créés par Yuga Labs.

(Recherche CoinDesk, Nansen)

Compte tenu des sommets historiques des frais de gaz sur le réseau Ethereum en raison de la forte demande pour la «vente de terrains virtuels» Otherside, Yuga Labs a indiqué dans un tweet dimanche que les monnayeurs Otherdeed avec des transactions échouées seront remboursés. De plus, la société a suggéré qu’ApeCoin DAO devrait commencer à réfléchir à la création de sa propre blockchain dédiée pour faire évoluer correctement les grands projets NFT.