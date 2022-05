First Mover Asia: les vairons Bitcoin sont résilients alors que les baleines à long terme capitulent sous la pression | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: La plupart des cryptos baissent alors que les investisseurs attendent la décision probable de la banque centrale américaine d’augmenter les taux d’intérêt d’un demi-point.

Insights: Minnows montre son engagement envers le bitcoin.

Avis du technicien: BTC risque de s’effondrer à mesure que la dynamique des prix ralentit.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 37 841 $ -2 %

Éther (ETH) : 2 796 $ -2,5 %

Bitcoin, les autres cryptos déclinent

Bitcoin et autres cryptos poursuivent leur spirale des cinq derniers jours alors que les investisseurs attendent le secret le moins bien gardé de la récente politique monétaire américaine, une hausse d’un demi-point des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 37 800 $, en baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains à environ 2 800 $, de même pour la même période. La plupart des autres cryptos majeurs étaient dans le rouge, mais pas beaucoup. SOL, ADA et AVAX avaient tous récemment chuté de plus d’un point de pourcentage. CRO et TRX ont chacun augmenté d’environ 5% et ALGO a bondi de près de 6% par jour après avoir annoncé qu’il deviendrait la plate-forme officielle de blockchain de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football.

« Les problèmes macroéconomiques, qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine, des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et de l’inflation, affectent tous les autres pays jusqu’à amener la Fed à resserrer ses politiques, et dans des moments comme ces actifs risqués, ils ne fonctionnent généralement pas bien », Kapril Rathi , co-fondateur et PDG de la plateforme de trading d’actifs numériques CrossTower, a déclaré au programme « First Mover » de CoinDesk TV. « On peut affirmer que la crypto est à peu près dans la même catégorie que la technologie en termes de risque. Nous constatons une pression macro sur la technologie et les cryptos en même temps. »

On s’attend à ce que la Réserve fédérale entame une approche plus belliciste pour maîtriser l’inflation, qui a atteint des sommets en 40 ans et menace d’augmenter encore au milieu de l’agression continue de la Russie contre l’Ukraine voisine. Le conflit a fait monter en flèche les prix de l’énergie alors que de nombreux pays se tournent vers des alternatives à l’énergie russe, et les chaînes d’approvisionnement ont subi des retards continus. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés de l’énergie, a légèrement baissé depuis lundi mais se négociait toujours à environ 105 dollars le baril, en hausse d’environ 40 % depuis le début de l’année.

Dans un rapport, Arcane Research a noté que les primes à terme restaient historiquement basses, « signalant un pessimisme persistant de la part des acteurs actifs du marché », et que l’indice Fear and Greed enregistrait « Fear » ou « Extreme Fear », pour une quatrième semaine consécutive, sa plus longue période de sentiment craintif du marché cette année.

Rathi a adopté un ton prudemment optimiste quant au prix du bitcoin plus tard dans l’année. « Au cours des six à neuf prochains mois, nous verrons un rôle important que le bitcoin jouera alors que les pays font face à l’inflation, donc je m’attends à un rebond du marché. »

Marchés

S&P 500 : 4 175 + 0,4 %

DJIA : 33 128 +0,2%

Nasdaq : 12 563 +0,2%

Or : 1 867 $ +0,2 %

Connaissances

La condamnation des vairons du bitcoin

Bitcoin a ouvert la semaine dans le rouge, sans soulagement en Asie et avec un support atteignant la barre des 37 000 $.

Alors que le marché continue d’être limité à une fourchette et de ne pas faire de mouvements agressifs vers le haut, Glassnode a noté dans un rapport récent que les nouveaux « détenteurs à long terme » (définis comme ceux qui ont acheté avant le sommet historique de bitcoin en octobre 2021 ) « scrutent l’abîme de la détention de positions non rentables » et se préparent à capituler et à vendre comme le font déjà leurs pairs qui détiennent depuis plus longtemps.

« La structure actuelle du marché du bitcoin reste dans un équilibre extrêmement délicat, avec une évolution des prix à court terme et une rentabilité du réseau en baisse, tandis que les tendances à long terme restent constructives. La capitulation des détenteurs à long terme semble se poursuivre », a écrit Glassnode.

(Glassnode)

Dans des rapports précédents, Glassnode a noté qu’il y a une grande redistribution dans la crypto où les détenteurs à long terme paniquent pour vendre aux nouveaux entrants.

Nous avons appelé cette cohorte les vairons, car ces poissons puissants mais petits ont acheté de la crypto à des baleines à gros détenteurs en raison de leur conviction dans la classe d’actifs.

(Glassnode)

Et ces vairons continuent de grandir et de se multiplier. Bien que le mois dernier ait été relativement ennuyeux et compressé pour les marchés, l’offre détenue par les portefeuilles avec entre 0,1 et 10 BTC a continué d’augmenter au point où ils détiennent collectivement 2,5 millions de bitcoins.

Il y a un long chemin à parcourir jusqu’à ce que le « retournement » se produise. Glassnode pense que cette tendance pourrait être inversée si les vairons se retrouvaient en dehors de leur tolérance à la douleur. Après tout, Glassnode désigne 46 910 $ comme point d’entrée pour la plupart de ces détenteurs à court terme, plaçant la pièce moyenne détenue par un vairon à une perte non réalisée de -17,9 %.

La question est de savoir quand ces détenteurs à court terme capituleront-ils ? Bon nombre des baleines détentrices à long terme sont des investisseurs professionnels ou des fonds qui peuvent se permettre de perdre, tandis que les vairons sont des investisseurs de détail. Les investisseurs de long terme ont également une conviction dans la classe d’actifs ; c’est pourquoi ils investissent. Mais ils ont aussi un état des profits et pertes à publier à leurs souscripteurs de fonds à la fin du mois, et ces répartiteurs de capital n’aimeront pas voir beaucoup de rouge.

Les investisseurs de détail, cependant, sont généralement purement basés sur la conviction et l’idéologie. Si le bitcoin continue d’être limité en dessous de 46 000 $, où beaucoup d’entre eux sont entrés, il sera intéressant de voir la force de leurs convictions et combien de temps elles durent.

L’avis du technicien

Bitcoin cale sous la résistance de 40 000 $, support à 30 000 $ – 32 000 $

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de maintenir un support supérieur à 37 500 $, mais pourrait faire face à une volatilité plus élevée au cours des prochains jours.

La crypto-monnaie était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et au cours de la semaine dernière. Cela indique l’indécision des commerçants – un thème commun jusqu’à présent cette année.

Les signaux de momentum se sont affaiblis sur les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ce qui augmente le risque d’une panne de prix. Un soutien inférieur est estimé à environ 30 000 $ à 32 000 $, ce qui pourrait stabiliser les reculs à court terme.

Pourtant, d’autres indicateurs techniques sont neutres, ce qui signifie que les achats intrajournaliers pourraient être de courte durée. Il y a une forte résistance à 46 700 $ qui pourrait limiter les mouvements à la hausse, comme ce qui s’est produit fin mars.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est resté inférieur à 50 (une lecture neutre) au cours du mois dernier. La dernière fois que le RSI a maintenu des lectures basses, c’était en novembre et décembre derniers, qui ont précédé une chute des prix en dessous de 46 000 $.

Pour l’instant, les acheteurs n’ont pas réussi à maintenir des clôtures hebdomadaires consécutives au-dessus de 40 000 $, ce qui correspond au point médian d’une fourchette de prix de trois mois.

