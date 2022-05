Coinbase a contracté le premier prêt garanti par Bitcoin auprès de Goldman Sachs | Cryptomonnaie

Le plus grand échange cryptomonnaie d’Amérique, Coinbase, a été révélé comme la société mystérieuse qui a contracté le premier prêt garanti par Bitcoin de Wall Street auprès de Goldman Sachs.

Goldman Sachs a 2,5 billions de dollars d’actifs sous gestion en 2021.

Bloomberg a rapporté mardi que le prêt garanti par Bitcoin émis par Goldman avait été contracté par Coinbase comme un moyen d’approfondir les liens entre le monde de la crypto et du tradfi, le chef de Coinbase Institutional Brett Tejpaul déclarant que :

« Le travail de Coinbase avec Goldman est une première étape dans la reconnaissance de la crypto en tant que garantie qui approfondit le pont entre les économies fiduciaire et crypto. »

La valeur en dollars du prêt n’a pas été divulguée, mais il a été garanti par une partie des avoirs totaux de Coinbase de 4 487 Bitcoins, d’une valeur d’environ 170 millions de dollars aujourd’hui. Le prêt comporte une gestion des risques 24 heures sur 24, mais oblige Coinbase à compléter sa garantie BTC si les prix tombent trop bas.

Alors que les prêts adossés à Bitcoin et à d’autres prêts adossés à la cryptomonnaie sont monnaie courante dans l’industrie de la cryptomonnaie, en particulier sur les protocoles de finance décentralisée (DeFi), ils constituent une curiosité dans la finance traditionnelle où la cryptomonnaie est considérée comme trop risquée et volatile comme garantie.

Cependant, la société de gestion d’actifs Arca a écrit dans un article de blog du 2 mai que les emprunteurs potentiels recherchaient davantage d’options de ce type. Ça disait, « [This loan] démontre la volonté des institutions d’utiliser de nouveaux outils avec des techniques anciennes.

« Il est beaucoup plus probable que Goldman constate une forte demande pour ce type de transaction et ne fait que tester les eaux avant de faire un plus gros plongeon. »