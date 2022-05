Le prix d’Algorand se met en place pour balayer les creux alors que les traders visent 0,56 $ | Cryptomonnaie

Le prix ALGO a imprimé de forts signaux de vente.

Le prix d’Algorand n’a pas atteint le niveau d’invalidation baissier à 0,7504 $.

L’invalidation reste la même à 0,7504 $.

Le prix d’Algorand pourrait décevoir les traders alors que l’actif numérique se prépare pour un balayage des creux.

Le prix d’Algorand va encore baisser

Le prix d’Algorand a surpris la communauté crypto alors que le prix a grimpé de 31% le week-end dernier. Depuis le rallye, le prix Algo a connu de fortes ventes, qui ne doivent pas être prises à la légère. Le prix ALGO a un point d’invalidation baissier à 0,7504 $, qui a été manqué par les haussiers malgré le puissant rallye du week-end. Ainsi, la tendance générale est toujours baissière et pourrait probablement encore baisser si les conditions du marché persistent.

L’échec haussier à franchir le niveau d’invalidation pourrait indiquer une implication de l’argent intelligent. Les teneurs de marché ont peut-être déclenché de nombreux ordres d’achat pendant le rallye et pourraient utiliser la nouvelle liquidité pour faire baisser les prix beaucoup plus bas. La première cible pour les baissiers sera les plus bas à 0,56 $. Cependant, en regardant la pente de la baisse actuelle, une baisse du prix ALGO à 0,48 $ ne serait pas surprenante.

Graphique ALGO/USDT sur 2 jours

L’invalidation du modèle baissier reste la même à 0,7504 $. La tendance baissière sera considérée comme une structure corrective si les haussiers peuvent franchir ce niveau. Les haussiers pourraient alors reconquérir la tendance et renvoyer le prix ALGO à 1 $, ce qui entraînerait une augmentation de 50 % par rapport au prix ALGO actuel.