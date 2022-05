Le prix Fantom présente une opportunité d’achat avant que FTM ne revienne à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix Fantom a perdu plus de 50% de sa valeur en avril.

Nouveaux plus bas de 2022 établis.

Un volume d’achat important pourrait laisser présager une reprise.

L’action des prix Fantom a peu de pairs en ce qui concerne les pertes massives qu’elle a subies en avril. Cependant, l’ampleur de la vente a donné lieu à des conditions de survente extrêmes qui indiquent une configuration commerciale de réversion moyenne probablement très puissante.

Le prix du fantom pourrait rebondir à 1 $

L’action des prix Fantom en avril était une fête de l’abattage. En seulement trente jours, Fantom est passé de l’ouverture du 1er avril à 1,43 $ à la clôture du 30 avril à 0,6847 $, soit une perte de 52 %. Depuis lors, FTM a connu une reprise marginale à 0,78 $.

FTM a rebondi juste après le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,65 $ le 30 avril et a maintenu la plupart de ces gains jusqu’à la séance d’aujourd’hui. De plus, une quantité substantielle d’achats et de ventes a eu lieu entre 0,73 $ et 0,80 $.

En seulement quatre jours de bourse, le prix Fantom a créé un nœud à volume élevé d’environ un quart de la taille du point de contrôle du volume 2022 à 2,07 $. De plus, le point de contrôle du volume 2022 s’est développé sur une période de sept jours. En d’autres termes, le volume échangé sur les quatre jours de bourse par rapport au VPOC 2022 est conséquent.

Les oscillateurs de l’indice composite et des bandes Optex montrent une forte probabilité d’un pic de prix entrant. L’indice composite sort de ses creux de cinq mois et a dépassé ses moyennes mobiles. Dans le même temps, l’oscillateur Optex Bands a atteint un nouvel extrême de survente en atteignant un nouveau plus bas historique.

FTM/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

La première cible pour les traders est la zone de valeur de 0,90 $ où existent le retracement Tenkan-Sen quotidien et 50 % de Fibonacci. Au-delà de cela, le prochain niveau de résistance majeur à retester est le Kijun-Sen quotidien au niveau critique de 1 $.

Les risques baissiers demeurent toutefois préoccupants. Il est également probable que le prix du Fantom n’ait pas encore entièrement retracé sa hausse de 2021. Un retracement logarithmique standard de 50 % du pic de 2021 ne serait pas complet tant que FTM n’aurait pas atteint 0,24 $.