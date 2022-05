Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Crypto montre des signes de rebond en mai | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a perdu près de 19 % de sa valeur en avril, mais une reprise pourrait s’amorcer.

L’action des prix d’Ethereum continue de couper et de couper les investisseurs et les commerçants.

Le prix du XRP atteint un creux historique dans une mesure critique de l’oscillateur.

Le prix du Bitcoin termine le mois d’avril sur une note baissière, avec des inquiétudes quant à la poursuite de la pression à la baisse. Le prix d’Ethereum continue de vexer les haussiers et les baissiers alors que l’ETH maintient une fourchette de négociation étroite. Le prix XRP a du mal à maintenir la zone de valeur de 0,60 $.

L’action des prix du Bitcoin affiche plusieurs signaux potentiels d’inversion haussière

L’action sur les prix du Bitcoin commence en mai après une vente brutale en avril. Historiquement, avril est l’un des mois les plus performants pour Bitcoin. Avril 2022, cependant, reste le mois d’avril le moins performant de l’histoire de Bitcoin et le mois le moins performant depuis mai 2021.

Plusieurs panneaux d’avertissement existent maintenant pour les traders. Tout d’abord, le modèle d’inversion haussière standard le plus puissant, le coin descendant, est désormais présent sur le graphique quotidien des prix Bitcoin. Le coin descendant a un taux d’attente positif élevé d’inversion de l’action des prix en un changement de tendance général ou, à tout le moins, un puissant mouvement correctif à la hausse.

Graphique quotidien Ichiumoku Kinko Hyo BTC/USD

Le deuxième signal d’inversion majeur est la divergence haussière entre l’indice composite et l’action des prix. Le prix du bitcoin a créé une série de creux plus bas, mais l’indice composite a formé des creux plus élevés. De plus, l’indice composite a dépassé ses moyennes lentes et rapides.

Toute récupération du prix Bitcoin peut être limitée au bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 41 300 $. Toute autre perspective haussière sera probablement invalidée si Bitcoin tombe en dessous de 36 000 $.

Le prix Ethereum frustre les haussiers et les baissiers, ETH indécis

L’action des prix d’Ethereum, du point de vue d’Ichimoku, se situe au pire endroit possible sur le graphique journalier : à l’intérieur du nuage Ichimoku. Le nuage Ichimoku représente l’indécision, la volatilité, les faux-semblants et les contrefaçons. C’est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Pendant onze semaines consécutives, l’ETH a été en contact avec l’intérieur du Cloud.

Une cassure claire, haussière ou baissière, est nécessaire pour établir une tendance future. Pour les baissiers, le chemin vers une cassure Ichimoku baissière idéale est beaucoup plus facile – le prix Ethereum n’a besoin que de clôturer à 2 545 $ ou moins. À partir de là, l’ETH pourrait ne pas trouver de support avant le retracement de Fibonacci à 50 % à 1 770 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Pour que les haussiers signalent une nouvelle tendance haussière claire et décisive, une clôture au-dessus du nuage Ichimoku – bien que positive – n’est pas suffisante. Pour compléter une cassure haussière idéale d’Ichimoku sur le graphique hebdomadaire, le prix d’Ethereum doit clôturer à 4 750 $ ou plus – ou juste en deçà du sommet historique précédent.

Le prix XRP est à la merci du marché plus large

Le prix du XRP continue de sous-performer ses pairs et risque de plus en plus de baisser plus fortement. La zone de support actuelle à 0,61 $ a formé un double fond avec la fourchette précédente de 0,60 $ échangée en janvier 2022. Le volume résultant a développé le deuxième plus grand nœud de volume élevé dans le profil de volume 2022, créant une zone de support solide.

Si le support tient et que le prix XRP est capable de pousser plus haut, les gains peuvent être limités à la zone de valeur de 0,80 $. 0,80 $ contient le bas du nuage Ichimoku quotidien (Senkou Span B) et le point de contrôle du volume 2022. Un rebond par rapport au niveau de 0,60 $ est de plus en plus probable car l’oscillateur Optex Bands a atteint de nouveaux plus bas historiques, indiquant une condition de survente extrême.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Le fait de ne pas détenir 0,60 $ pourrait générer un crash éclair du prix XRP au retracement de Fibonacci de 61,8 % dans la zone de valeur critique de 0,50 $.