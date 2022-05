Le prix de Polkadot affiche une force baissière susceptible de tomber à 11 $ | Cryptomonnaie

Le prix DOT a franchi un canal de tendance de consolidation.

Le prix Polkadot a des objectifs Fibonacci à 11 $ et 8 $.

L’invalidation de la tendance baissière serait une rupture à 17,70 $.

Le prix de Polkadot se prépare à une vente choquante inattendue par les investisseurs à long terme. La prise de bénéfices est fortement conseillée dans les conditions de marché actuelles.

Le prix Polkadot montre des signes inquiétants

Le prix de Polkadot a accompli la configuration commerciale baissière de la semaine dernière alors que le prix a franchi un canal parallèle. Le rallye baissier en forte baisse a supprimé le prix DOT dans la zone de 15 $. Le prix DOT devrait se consolider et potentiellement atteindre un nouveau plus bas avant de revenir pour retester le canal de tendance rompu. Les traders devraient chercher à vendre l’actif numérique si le prix DOT affiche une cassure classique et retester l’action des prix.

Le prix Polkadot a un objectif de projection Fibonacci coïncidant avec de nouvelles baisses. Les niveaux de Fib passant du plus haut à 24 $ au retracement à 19,5 $ prévoient un objectif de 1,618 et 2,618 à 11 $ et 8 $. Les baissiers du DOT ont imprimé le large engloutissement baissier dans la tendance baissière actuelle le 1er mai sur le graphique de 8 heures, donnant ainsi le ton pour le reste du mois de mai si les conditions du marché sont stables.

Graphique DOT/USDT sur 8 heures

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 17,70 $. Si les haussiers peuvent toucher ce niveau, ils pourraient avoir le pouvoir de reconquérir la tendance. Les objectifs haussiers seraient de 20 $ et 22 $, ce qui entraînerait une augmentation de 50 % par rapport au prix actuel.