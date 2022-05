Le moment est venu pour que le prix de Cardano revienne à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano voit une clôture quotidienne au-dessus de 0,789 $, le plus bas de mars.

Le prix ADA voit une pression haussière se diriger vers 0,915 $ avant de tester 1,00 $

Attendez-vous à voir une augmentation progressive avec le RSI modéré soutenant toute action haussière.

Le prix Cardano (ADA) a regagné du terrain après son rejet par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,975 $ en avril. Cela a déclenché une tendance à la baisse de 23 %, mais elle semble se terminer alors qu’une compression haussière avec des creux plus élevés devrait passer à 1,00 $, effaçant les pertes subies en avril. Avec cette décision, le SMA de 55 jours serait dépassé, signalant une fin possible du ralentissement depuis décembre.

Le prix ADA voit les investisseurs revenir, achetant la baisse

Le prix de Cardano n’a pas été aussi bas à 0,687 $, mais les traders ont estimé que le prix de l’ADA avait déjà suffisamment dévalué pour commencer à acheter dans la baisse. Pour le troisième jour consécutif, le prix de Cardano affiche des plus bas plus élevés, poussant les baissiers contre le plus bas du 29 avril à 0,79 $. Avec la clôture quotidienne au-dessus de 0,789 $, la pression monte et deviendra intolérable pour les baissiers, déclenchant une forte hausse à mesure que leurs arrêts sont exécutés et qu’il y a un déplacement accru vers le côté acheteur.

Le prix de l’ADA atteindra d’abord 0,915 $, un niveau pivot historique mince et le niveau pivot mensuel pour mai. Ce niveau sera utilisé comme point d’ancrage à l’avenir avant d’atteindre 1 000 $, et avec cela, faisant grimper l’action des prix de 26% par rapport au prix ADA actuellement négocié. Le SMA de 55 jours sera cassé à la hausse, ce qui pourrait signaler la fin de la tendance baissière à plus long terme en décembre de l’année dernière.

Graphique journalier ADA/USD

De nombreux risques extrêmes éclipsent encore les marchés de la crypto-monnaie, mais du côté juridique, des nuages ​​​​sombres se forment également. Selon le WallStreet Journal, la SEC a annoncé l’embauche de 20 enquêteurs et plaideurs supplémentaires pour renforcer l’application de la cryptomonnaie. Si davantage de répressions réglementaires affectent le marché américain, attendez-vous à voir l’intérêt pour les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs, déclenchant une nouvelle baisse du prix de Cardano à 0,687 $ ou même en dessous de 0,60 $ vers le niveau de support mensuel S1.