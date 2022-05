Les baleines de Cardano ramassent 200 millions d’ADA malgré l’incertitude des prix | Cryptomonnaie

Les adresses de baleines de Cardano ont ajouté 200 millions de jetons ADA à leur portefeuille malgré l’incertitude de la tendance des prix.

Les investisseurs à gros portefeuille accumulent maintenant Cardano après sept mois de bain de sang constant, selon les données de Santiment.

Les analystes sont optimistes sur le prix de Cardano, prédisent une course à 0,90 $ avant une nouvelle baisse de l’ADA.

Alors que le prix de Cardano poursuit sa baisse, les adresses à grand portefeuille raflent et augmentent leurs avoirs en ADA. Santiment a révélé que les adresses à grand portefeuille avaient accumulé près de 200 millions de jetons ADA au cours des deux dernières semaines.

Le prix de Cardano vise un objectif de 0,90 $

Le prix de Cardano est resté en dessous du niveau de 0,90 $ et a continué de baisser. Malgré la volatilité du prix de Cardano, les adresses à grand portefeuille récupèrent ADA sur les échanges. Les baleines sur la blockchain Cardano ont accumulé près de 200 millions de jetons ADA au cours des deux dernières semaines.

Les analystes de Santiment rapportent que les investisseurs à gros portefeuille ont abandonné leurs avoirs en ADA en décembre 2021. Ces investisseurs ont recommencé à acheter Cardano il y a deux semaines, ce qui représente un changement de tendance en ADA.

La valeur totale verrouillée sur le réseau Cardano a récemment dépassé 300 millions de dollars, ce qui représente un changement de sentiment des investisseurs envers les protocoles DeFi et les dApps. Cependant, malgré l’augmentation de la traction et de la demande des baleines, le prix de Cardano n’a pas réussi à se redresser.

Adresses clés des baleines de Cardano

Le volume des transactions sur la blockchain Cardano a augmenté de 14 % d’un mois sur l’autre, et le tueur d’Ethereum continue d’attirer de nouveaux commerçants. Les investisseurs institutionnels sont optimistes sur Cardano et ont augmenté leur exposition à ADA via le fonds de Grayscale.

Un volume élevé de transactions sur la blockchain Cardano est de 100 000 $ ou plus. L’activité des baleines sur la blockchain ADA est haussière pour le prix de l’altcoin.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit une baisse à 0,776 $, le plus bas de la fourchette de Cardano, mais ont également déclaré que le prix pourrait alors remonter à 1,011 $. Les analystes ont repéré une divergence haussière dans le graphique des prix de Cardano.