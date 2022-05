Prédiction de prix XRP : Ripple affichera des gains de 18 % | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation voit les traders utiliser le S2 du mois précédent comme support pour déclencher un revirement.

Le prix du XRP subit une compression avec des plus bas plus élevés, poussant les baissiers contre le plafond de 0,6264 $.

Attendez-vous à un rallye violent et rapide vers 0,7305 $, réservant des gains de 18 % au total.

Le prix Ripple (XRP) est sur le point de monter, car les marchés recherchent une FED quelque peu accommodante qui sera en mesure de faire passer certaines augmentations de taux, mais sans déclencher une vente massive d’actifs à risque. Avec ce scénario prévu, les investisseurs sont en tête du plan de match et se prépositionnent pour que les actions et les crypto-monnaies se redressent après la réunion de la Fed de mercredi. Attendez-vous à voir le prix du XRP monter en flèche, ajoutant 0,11 $ à sa valeur.

Le prix du XRP reviendra à 0,73 $ car il annule la tendance à la baisse liée à la force du dollar

Le prix d’ondulation voit les traders revenir sur la scène alors que l’indice de force relative revient à la hausse après avoir négocié dans la zone de survente. Les traders saisissent les traders à la gorge alors que les traders sont écrasés par une pression contre 0,6264 $, tandis que des plus bas plus élevés augmentent la pression haussière à la hausse. Attendez-vous à voir une hausse qui pourrait se diriger efficacement vers le nouveau pivot mensuel à 0,67 $ et utiliser ce niveau pour la prochaine étape supérieure.

Le prix du XRP verra les haussiers s’abstenir de prendre des bénéfices autour de ce nouveau pivot mensuel, car le RSI ne se négociera que vers le milieu des 50. Cela signifie encore plus de place à la hausse à venir, ce qui déclenchera une deuxième jambe plus élevée dans le rallye vers 0,7304 $. Ce niveau est vital car lorsqu’il a été précédemment dépassé, le prix du XRP a chuté de plus de 20 %, donc une réduction complète cette fois-ci aurait du sens.

Graphique journalier XRP/USD

Avec la décision sur les taux de la FED demain soir, un risque événementiel considérable est proche. Si Powell sortait très belliciste et que la FED augmentait, attendez-vous à un massacre des actifs à risque avec des actions et des crypto-monnaies à l’avance. Le XRP ne sera pas différent et verra les traders fuir la scène, le prix du XRP passant à 0,5852 $ comme un couteau chaud dans le beurre et ouvrant encore plus de place à la baisse, avec 0,5231 $ ou 0,4799 $ essayant d’attraper le couteau qui tombe.