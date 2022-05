La SEC double la réglementation cryptomonnaie en élargissant l’unité | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé mardi qu’elle doublerait presque le nombre d’employés chargés de protéger les investisseurs sur les marchés des crypto-monnaies.

Selon l’annonce, la Cyber ​​Unit de la SEC, qui comprend l’équipe Crypto Assets and Cyber, embauchera 20 nouvelles personnes pour 50 postes dédiés.

La SEC a déclaré que les 20 embauches comprendraient des avocats enquêteurs, des avocats plaidants et des analystes de la fraude. Le président Gary Gensler a salué les nominations comme étant attendues depuis longtemps et essentielles pour superviser l’un des secteurs les plus récents et les plus populaires de Wall Street.

C’est une bonne nouvelle pour beaucoup de ceux qui s’inquiètent du potentiel de manipulation du marché et d’autres activités frauduleuses dans l’espace crypto. Au cours des derniers mois, l’unité de cryptomonnaie de la SEC « a intenté avec succès des dizaines de poursuites contre ceux qui cherchent à profiter des investisseurs sur les marchés de la cryptomonnaie », a déclaré Gensler, ajoutant :

« En doublant presque la taille de cette unité clé, la SEC sera mieux équipée pour contrôler les actes répréhensibles sur les marchés de la cryptomonnaie tout en continuant à identifier les problèmes de divulgation et de contrôle en matière de cybersécurité. »

Le directeur de l’application de la SEC, Gurbir S. Grewal, a déclaré que la majorité des victimes de fraudes sur les valeurs mobilières liées à la cryptomonnaie sont des particuliers. Selon Grewal, les cyberattaques continuent de représenter un risque « existentiel » pour le système financier américain. « La Crypto Assets and Cyber ​​Unit renforcée », a-t-il déclaré, sera à l’avant-garde de la protection des investisseurs et des marchés plus larges.

L’annonce intervient après près de huit mois de plaidoyer pour plus de personnel. Gensler aurait déclaré aux législateurs que son agence avait besoin de beaucoup plus de personnel pour faire face au nombre toujours croissant de nouvelles technologies financières.

Le mois dernier, Gensler a souligné que les protections de la SEC pour les investisseurs d’actifs traditionnels devraient également s’appliquer aux commerçants de crypto. Dans une approche « venez nous parler », Gensler a exhorté les sociétés de cryptomonnaie détenant des titres à s’enregistrer afin de protéger les investisseurs. Le manque de clarté réglementaire aux États-Unis, qui est affecté par diverses autorités, dont la SEC, la Commodity Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network, a été critiqué par plusieurs sociétés de crypto-monnaie.