Le prix du Shiba Inu est sur le point de se redresser après cette cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait redémarrer sa tendance haussière après une fausse cassure en dessous.

Attendez-vous à voir une hausse de 35 % vers 0,00002800 $, un niveau vital pour l’avenir.

Le prix SHIB est actuellement comprimé à l’intersection de deux lignes de tendance majeures.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a glissé en dessous du support nécessaire après avoir subi une pression baissière d’une ligne de tendance à la baisse. Les traders, cependant, ont contenu d’autres fondus et ont même révélé une pression à la hausse. Malgré quatre rejets contre la ligne de tendance descendante rouge et la ligne de tendance ascendante verte, le prix du Shiba Inu affiche au moins des plus bas plus élevés sur un graphique journalier. La pression haussière monte et devrait se matérialiser par une hausse au-dessus de 0,00002400 $ qui pourrait conduire à un rallye jusqu’à 0,00002800 $ autour du R1 mensuel et du niveau de Fibonacci de 78,6 %.

Le prix SHIB devrait redémarrer sa tendance haussière de 2022

Le prix du Shiba Inu a glissé sous la ligne de tendance ascendante verte essentielle qui a servi de colonne vertébrale à la tendance haussière tout au long de 2022 jusqu’à présent après le rejet de la ligne de tendance descendante rouge vers le haut. Cependant, avec des plus bas plus élevés, la scène semble prête pour une compression et une augmentation à mesure que l’élan haussier se construit et que l’indice de force relative (RSI) monte à la hausse.

Le prix SHIB traversera donc l’intersection entre les lignes de tendance diagonales rouges et vertes et, ce faisant, passera d’une tendance baissière à une tendance haussière. Un indicateur haussier sera lorsque le pivot quotidien à environ 0,00002284 $ redeviendra un support. À partir de là, un saut rapide semble se diriger vers le R1 mensuel, à quelques ticks du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 0,00002782 $, donc supposez que 0,00002800 $ est le gros objectif, réservant 35 % de profit avec.

Le risque s’accompagne d’un autre cinquième rejet ferme contre la ligne de tendance descendante rouge ou la ligne de tendance ascendante verte. Cela pourrait être un revers pour les haussiers, déclenchant des prises de bénéfices à court terme et créant un fondu qui pourrait être étendu à 0,00001708 $, en baisse de 22 %. Avec ce mouvement, le RSI atteindrait à nouveau la barrière de survente et verrait un retournement haussier pour la prochaine tentative.