Comment cette inversion moyenne déclenchera une hausse de 23 % du prix de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a creusé plus profondément sous le niveau de retracement de 50% à 101,70 $ pour balayer sous la barrière de 88,65 $.

Une résurgence de la pression d’achat pourrait déclencher une hausse de 20 % de la zone d’approvisionnement de 108,26 $ à 113,72 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 80,76 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana est dans une tendance baissière depuis le 2 avril et montre des signes de ralentissement à l’approche du bas de la fourchette. Un rebond autour du niveau actuel, conduisant à une reprise au-dessus du point médian de la fourchette, est probable dans les prochains jours.

Le prix de Solana se prépare pour une montée rapide

Le prix de Solana a établi une fourchette allant de 80,76 $ à 121,52 $ alors qu’il a augmenté d’environ 50 % entre le 24 janvier et le 7 février. Depuis lors, SOL se négocie à l’intérieur de ces barrières avec quelques cassures ratées.

Un actif lié à une fourchette est facile à lire et à échanger ; l’actif balaie souvent au-dessus / en dessous d’une limite suivie d’un nouveau test du niveau opposé. Pour le prix de Solana, le creux de la fourchette a été balayé pour la première fois en février, suivi d’une hausse de 83 % qui a établi un sommet à 143,64 $.

Les acheteurs n’ont toutefois pas réussi à maintenir leur élan, ce qui a conduit à l’effondrement éventuel de cette tendance haussière. Au 30 avril, SOL avait perdu environ 43 % de sa valeur marchande et oscillait actuellement autour de la barrière de 88,65 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana déclenche une montée en flèche pour retester le niveau de retracement de 50 % à 101,70 $. La raison de cette tendance haussière est due à la nature des marchés variés et à la tendance haussière globale de l’écosystème Bitcoin et crypto. En franchissant cet obstacle, SOL pourrait marquer la limite inférieure de la zone d’approvisionnement de 108,26 $ à 113,72 $.

Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 23% et est probablement là où la hausse sera plafonnée pour le moment.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, un pic soudain de pression de vente qui produit un chandelier quotidien proche en dessous de 80,76 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, SOL pourrait planter 28% pour marquer le niveau de support de 57,63 $.