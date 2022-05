C’est la raison pour laquelle le prix de Crypto.com est en chute libre | Cryptomonnaie

Le prix CRO saigne de 7% du jour au lendemain alors que Crypto.com introduit un plafond sur les récompenses mensuelles des cartes.

La communauté Crypto.com condamne la décision d’offrir 0% de récompenses aux titulaires de carte de niveau inférieur.

Le prix CRO de Crypto.com s’est effondré après que la communauté a réagi avec consternation à l’annonce de l’échange selon laquelle il n’offrira plus de récompenses aux titulaires de cartes de niveau inférieur, à compter du 1er juin.

Le prix des CRO chute alors que la communauté condamne les modifications du programme de récompense

Dans un article de blog, Crypto.com a révélé des changements dans les récompenses sur l’utilisation de ses cartes compatibles Visa à plusieurs niveaux. La plateforme d’échange a annoncé 0% de récompenses pour les titulaires de carte de niveau inférieur, tels que Midnight Blue et Ruby Steel et 0,5% pour Royal Indigo et Jade Green. Pendant ce temps, l’obsidienne de niveau le plus élevé recevrait 2% de récompenses.

La communauté CRO a condamné la structure de récompense et le prix du jeton a chuté, affichant des pertes de 7 % du jour au lendemain.

Les cartes Visa Crypto.com ont été lancées en novembre 2018 et proposées aux utilisateurs de 40 pays. Plus récemment, la plateforme a voulu assurer la pérennité de la carte à long terme et a introduit une myriade de changements, à compter du 1er juin 2022.

https://t.co/vCNztABJoG Mise à jour des cartes Visa : modifications apportées au programme de récompenses de la carte CRO ️ En vigueur le 1 juin 2022 ✅ Aucun changement aux conditions de la carte jusqu’à l’expiration de votre participation active de 180 jours ✅ Aucun changement aux remboursements à 100 % des abonnements populaires et à l’accès illimité aux salons d’aéroport pic.twitter.com/LZFHaW46hD – Crypto.com (@cryptocom) 1 mai 2022

Bien que les titulaires de carte avec une participation active de 6 mois se soient vu offrir des revenus CRO au taux actuel jusqu’à la fin des 180 jours, les nouveaux taux semblaient peu attrayants pour les titulaires. L’échange a introduit un plafond sur les récompenses sur les cartes Ruby Steel et Royal Indigo.

Récompenses mensuelles de la carte CRO

Il n’y a pas d’autres changements dans les avantages de la carte et les membres continuent de recevoir des remboursements à 100 % sur leurs services d’abonnement mensuels. Les titulaires de carte de niveau supérieur continuent de profiter de services tels que l’accès aux salons d’aéroport.

Fait intéressant, après l’annonce de Crypto.com, près de 70 millions de CRO n’ont pas été délégués de la chaîne Crypto.com.

CRO jalonné

Les analystes ont révélé une perspective baissière sur le prix de Crypto.com et prédit une nouvelle baisse du jeton.

Dans le même temps, ils affirment que tant que le prix du CRO reste inférieur à 0,50 $, c’est le bon moment pour accumuler Crypto.com.