Pourquoi devriez-vous être optimiste sur le prix Ethereum maintenant | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum forme un triangle ascendant, qui prévoit un rallye de 40% à 3 800 $.

De manière réaliste, la tendance à la hausse pourrait être plafonnée au SMA de 200 jours à environ 3 500 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2 541 $ invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le prix Ethereum prévoit une tendance à la hausse rapide alors qu’il se consolide de manière séquentielle à son niveau actuel. Les investisseurs doivent surveiller de près l’action influente des prix du Bitcoin, car cela pourrait ruiner la configuration. Compte tenu des perspectives globales haussières pour la grande crypto, cependant, l’ETH devrait bientôt déclencher une reprise.

Le prix Ethereum révèle ses plans de relance

Le prix d’Ethereum s’est enroulé depuis le crash du 22 janvier et a établi deux hauts et trois bas plus élevés. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance décrit un canal parallèle ascendant.

Fait intéressant, les deux dernières fois où l’ETH a marqué la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant, il y a eu une augmentation soudaine de la pression d’achat qui a entraîné une hausse de 40 %. Le troisième et dernier retest de cette ligne de tendance a eu lieu le 2 mai et si l’histoire se répète, le prix d’Ethereum devrait théoriquement grimper à 3 800 $.

Cependant, les choses sont beaucoup plus compliquées en raison de la présence de barrières de résistance qui pourraient ralentir l’ascension ou la limiter. Les premiers obstacles auxquels les traders ETH seront confrontés lors de leur voyage vers le nord incluent la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours à 2 910 $ et la SMA sur 50 jours à 3 066 $, coïncidant avec un niveau de résistance horizontale.

La suppression du cluster de résistance susmentionné indiquera que les acheteurs sont de retour et propulseront le prix Ethereum pour retester le SMA de 200 jours à 3 448 $. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH forme un sommet local à 3 500 $.

Au cas où la pression d’achat se renforcerait autour de ce niveau, le prix d’Ethereum pourrait s’étendre jusqu’au prochain obstacle majeur à 3 700 $. Dans un cas très haussier, cependant, un nouveau test de niveau psychologique de 4 000 $ peut être attendu.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Fait intéressant, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock favorise également les perspectives haussières, mais note que la barrière de 3 000 $ est extrêmement importante et décidera du sort des haussiers. Ici, environ 4,3 millions d’adresses qui ont acheté près de 15 millions d’ETH sont «hors de l’argent». Un déménagement dans ce domaine se heurtera à la pression de vente des investisseurs qui tentent d’atteindre le seuil de rentabilité. Par conséquent, les haussiers doivent surmonter ce groupe avec suffisamment d’élan pour avoir une chance de reprise.

L’indice en chaîne montre également que les obstacles ultérieurs sont relativement faibles, ce qui soutient en outre un passage à 4 000 $ ou plus.

EPF GIOM

La baisse rapide de l’offre d’ETH détenue sur les bourses de 21,36 millions à 14,97 millions ajoute encore un vent arrière aux perspectives déjà optimistes du prix d’Ethereum. Ce crash de 30% indique que les investisseurs déplacent leurs avoirs hors des bourses. Ces données de transaction réduisent non seulement la liquidité côté vente, mais révèlent également l’intention haussière et les attentes de ces investisseurs qui s’attendent à une solide performance du prix Ethereum dans un avenir proche.

Offre d’ETH sur les bourses

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ethereum, un chandelier quotidien proche en dessous de 2 541 $ invalidera le canal parallèle ascendant et la thèse haussière pour ETH. Cette évolution produira un plus bas inférieur en dessous d’un plancher de support crucial et faussera les chances en faveur des baissiers.

Dans un tel cas, l’ETH pourrait chuter de 22 % et se stabiliser autour du niveau de support de 1 986 $. Si la pression de vente augmente, un balayage sous la barrière de 1 730 $ collectera la liquidité d’arrêt de vente formée en mai et juillet 2021.