Le prix d’Algorand explose après l’accord de parrainage de la Coupe du Monde de la FIFA | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain après que la FIFA a annoncé son premier sponsor américain officiel de la blockchain.

La FIFA est sur le point de créer sa propre stratégie de crypto-monnaie pour l’émission de NFT avec l’aide d’Algorand.

Les analystes prédisent une poursuite de la tendance haussière d’Algorand et pensent que le jeton pourrait grimper plus haut.

Le prix d’Algorand éclate en réponse aux nouvelles du parrainage de la Coupe du Monde de la FIFA. C’est la première fois en une décennie que la Coupe du Monde de la FIFA a un sponsor officiel de la blockchain des États-Unis.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 accueille le sponsor blockchain Algorand

Le réseau Algorand a connu une explosion explosive alors que le projet est devenu le partenaire technologique officiel de la chaîne de blocs du Qatar pour la Coupe du monde de football 2022. L’accord s’étend également à la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le rôle de la plateforme de contrats intelligents dans le partenariat est d’aider la FIFA à développer une stratégie numérique, des NFT et une solution de portefeuille prenant en charge la blockchain. La blockchain Algorand a été choisie comme sponsor car elle donne la priorité à l’évolutivité et à l’efficacité comme une pure preuve de participation, contrairement à la plupart des autres protocoles.

En tant que premier sponsor américain de la Coupe du monde de football depuis 2011, Algorand a battu un record vieux de dix ans et franchi une étape clé pour ses détenteurs. L’événement est important car il est considéré comme l’un des événements sportifs les plus importants au monde, avec plus de 1,1 milliard de personnes qui interagissent avec lui, le regardent ou participent à des compétitions.

Les partisans ont évalué le tableau des prix d’Algorand et ont constaté un gain à deux chiffres du jour au lendemain, effaçant les pertes des dernières semaines.

Les analystes ont fixé un objectif de 0,93 $ pour le prix d’Algorand alors que l’activité sociale et en chaîne du jeton explose. @Pinnacle_Shail, un commerçant de crypto pseudonyme, a recommandé aux abonnés d’accumuler ALGO, révélant une perspective haussière à long terme du prix d’Algorand.