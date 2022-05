Les deux plus grandes banques d’Argentine autorisent le trading de crypto | Cryptomonnaie

Les plus grandes et deuxièmes plus grandes banques privées d’Argentine, Banco Galicia et Brubank, ont annoncé qu’elles autoriseraient les clients à effectuer des achats cryptomonnaies.

Bloomberg a rapporté le 2 mai qu’un retentissant 60% des répondants à un sondage argentin ont demandé plus d’accès à la crypto, ce qui a catalysé les décisions des banques de commencer à autoriser le trading de crypto.

Affilié à la société d’études de marché Americas Market Intelligence, Ignacio Carballo, a tweeté le 3 mai avec des captures d’écran de l’interface en ligne de Banco Galicia qu’il avait commencé à prendre en charge Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC) et Ripple (XRP) achats.

La nation sud-américaine a le sixième taux d’adoption de crypto le plus élevé au monde. La société de données et d’enquêtes Statista estime que 21% des Argentins avaient utilisé ou possédé des cryptos d’ici 2021.

Permettre aux clients d’acheter du Bitcoin et d’autres cryptos via leur banque pourrait aider les Argentins à garder une longueur d’avance sur l’inflation écrasante dans le pays. Les dernières données du tracker de données économiques Trading Economics indiquent que le taux d’inflation de l’Argentine en avril était de 55%. Les partisans disent que la rareté et la décentralisation de Bitcoin en font la couverture idéale contre l’inflation.

Le mois dernier, la ville de Sorradino en Argentine a acheté des plates-formes minières et prévoyait de démarrer une opération minière afin de gagner du Bitcoin pour lutter contre l’inflation. Ses revenus miniers étaient estimés à plusieurs centaines de dollars américains par mois.

Compte tenu de son taux d’adoption élevé, le maire de la capitale argentine Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, a annoncé à la fin du mois dernier que la ville commencerait à accepter la crypto comme moyen de paiement pour les services financiers publics. La ville prévoit également de lancer une plate-forme d’identification numérique (DID) basée sur la blockchain pour ses résidents.

Cependant, l’Argentine n’est pas le plus grand pays d’Amérique du Sud à faire des pas de géant avec l’adoption de la cryptomonnaie. Le sénat brésilien a finalement approuvé le 26 avril le projet de loi sur la « loi Bitcoin », qui pourrait aider à ajouter un cadre réglementaire indispensable pour l’industrie locale de la cryptomonnaie. Il ne lui reste plus qu’à passer une commission pour être promulguée par le président Jair Bolsinaro.