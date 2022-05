Deux signaux « acheter la baisse » suggèrent une hausse de 23% du prix d’ApeCoin | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin a chuté de 48 % par rapport à son niveau record à un niveau de support de 14,43 $.

Une divergence haussière sur le graphique de 4 heures prévoit une hausse de 23 % à 19,06 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 14,43 $ invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix de l’ApeCoin a ignoré tous les signaux baissiers lors de son ascension la semaine dernière et a atteint un nouveau record absolu après une tendance haussière constante. Ce rallye a été principalement motivé par la manie de la vente de terrains métavers « Otherside » des Yuga Labs, qui obligeait les utilisateurs à détenir des APE.

Après la conclusion de la vente du terrain, le prix d’ApeCoin a subi une pression de vente massive alors que les investisseurs ont commencé à décharger leurs jetons.

Le prix ApeCoin offre une opportunité d’achat

Le prix de l’ApeCoin a augmenté de 154 % en dix jours, à partir du 18 avril. Cette montée en flèche a fait passer l’APE de 10,80 $ à un nouveau record historique de 27,49 $. Comme mentionné ci-dessus, ce battage médiatique a été motivé par la vente de terres métavers par Yuga Labs, qui obligeait les investisseurs à détenir APE.

Bien que ce rallye ait ignoré les divergences baissières et établi un nouveau sommet, il était insoutenable. En conséquence, le prix d’ApeCoin a chuté de 48 % pour retester le niveau de support de 14,43 $. Fait intéressant, le plus bas du 22 avril à 13,69 $ et le plus bas actuel à 14,20 $ ont formé des plus bas plus élevés, ce qui suggère que la tendance haussière est toujours intacte.

L’indice de force relative (RSI), qui a produit des creux plus bas, indiquant une divergence haussière cachée, ajoute un vent arrière à ces perspectives haussières. Cette formation technique prévoit que la valeur de l’actif sous-jacent est appelée à augmenter.

Étant donné que le prix d’ApeCoin oscille autour du niveau de support de 14,43 $, le récit de la tendance haussière a beaucoup de sens.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Dénoter la phase maniaque de la vente de terres Otherside est la métrique de l’offre sur les échanges. Un pic du nombre d’actifs APE détenus sur des plateformes centralisées est révélateur du sentiment des investisseurs et pourrait exercer une pression de vente.

Au moment d’écrire ces lignes, le nombre de jetons APE sur les échanges est passé de 31,51 millions à 44,42 millions au cours des quatre derniers jours. Cette hausse de 40 % et son effet se font déjà sentir dans le prix de l’ApeCoin, qui a chuté d’environ 48 % la semaine dernière.

Offre APE sur les bourses

Si la baisse se poursuit et que le prix d’ApeCoin produit un chandelier de quatre heures en dessous de 14,43 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir l’APE chuter au niveau de support de 12,28 $.