Prédiction de prix AVAX : 57 % de pop prévus une fois que le prix de l’avalanche atteindra le plus bas à 50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’avalanche voit un rejet amer à la hausse dimanche.

Le prix AVAX perd près de 3% lors de la session ASIA PAC.

Attendez-vous à une nouvelle baisse vers 50 $ avant que le prix d’AVAX ne voit le début d’un rallye.

Le prix de l’avalanche (AVAX) n’est pas en bonne forme, certainement pas avec le fort rejet des traders qui ont atteint les sommets dimanche à 61,62 $. À partir de ce moment, le prix AVAX a de nouveau chuté, perdant déjà 3 % de sa valeur ou 1,7 $ sur les échanges intrajournaliers lors de la session ASIA PAC. Un plancher ne semble pas être présent à proximité, et bien que l’indice de force relative (RSI) se négocie survendu, attendez-vous à voir une nouvelle poussée vers 50,93 $, ce qui pourrait être le tournant de la tendance baissière vers une tendance haussière.

Le prix d’AVAX doit perdre 18 % avant de gagner 50 %

Le prix de l’avalanche devrait chuter comme une pierre car la reprise dimanche des traders a été un mouvement qui a été interrompu assez rapidement avec un rejet ferme contre 61,62 $, ce qui est un niveau charnière historique. Bien que le RSI se négocie en dessous de 30 en territoire de survente, le prix AVAX n’a ​​pas de poignées de soutien à proximité pour rebondir, ou au moins pour rassembler certains efforts des haussiers pour réviser le pouvoir de vente des baissiers. Il semble que le prix d’Avalanche devra d’abord rechercher un support solide, avant de pouvoir déclencher un revirement.

Le prix d’AVAX doit d’abord baisser pour rechercher un niveau où les traders peuvent présenter un front uni, unissant leurs forces et générant le volume nécessaire pour dépasser la pression de vente qui pèse actuellement. Une fois que le prix AVAX atteint 50,93 $, attendez-vous à un revirement. Ce niveau coïncide avec la ligne de tendance descendante rouge et un niveau historique pivot, idéal pour rebondir et remonter vers, d’abord 61,62 $, puis ensuite 81 $.

Graphique journalier AVAX/USD

Déjà ce premier jour de bourse de la semaine, quelques gros titres sont sortis de l’Allemagne s’engageant à réduire sa dépendance au gaz russe, mais à la suite de cela, la Hongrie est sur le point d’opposer son veto à cette décision, ajoutant peut-être à d’autres problèmes non résolus et aucun nouveau sanctions à venir du bloc de l’UE car la division ne fait qu’aggraver ses faiblesses. Ce risque extrême devrait encore augmenter à mesure que la pression russe sur l’Ukraine persiste. Attendez-vous à ce que le dollar prenne encore du poids et pèse sur le prix AVAX comme la gravité sur les gens, tirant l’action des prix vers 46,75 $.