Crypto.com réduit les récompenses des cartes, les jetons CRO chutent de 11% alors que la communauté réagit | Cryptomonnaie

Les révisions de la carte de Crypto.com et des récompenses de jalonnement ont fait chuter les prix des jetons jusqu’à 11% alors que la communauté a exprimé sa consternation face aux changements qui entreront en vigueur après le 1er juin.

Dans un article de blog dimanche, Crypto.com a déclaré qu’il réduirait les récompenses sur l’utilisation de ses cartes compatibles Visa en fonction des niveaux proposés. Les niveaux inférieurs – tels que Midnight Blue et Ruby Steel – obtiendraient 0%, Royal Indigo et Jade Green obtiendraient 0,5%, Icy White et Frosted Rose Gold obtiendraient 1%, tandis que Osbidian, le niveau le plus élevé, n’obtiendrait que 2%.

Tarifs des niveaux révisés. (Crypto.com)

Les récompenses mensuelles sur les niveaux inférieurs seraient plafonnées de 25 $ à 50 $, tandis qu’il n’y aurait pas de plafond de récompenses sur les niveaux supérieurs, a déclaré la société.

Les récompenses de jalonnement sur les cartes de Crypto.com cesseraient également après la fin de la période de 180 jours pour tous ceux qui ont jalonné le 1er mai ou avant, à l’exception des cartes des deux niveaux les plus bas.

Il s’agit d’une forte baisse par rapport aux taux actuels de 1 % sur les cartes de niveau inférieur, à plus de 8 % sur le niveau le plus élevé, en fonction des fonds jalonnés. Les cartes prépayées de Crypto.com sont un produit populaire dans les cercles cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de charger des crypto-monnaies ou des pièces stables prises en charge et de dépenser des fiat chez les marchands Visa.

Pendant ce temps, d’autres avantages sur les cartes, tels que les remises en argent sur les services d’abonnement et l’accès gratuit au salon de l’aéroport, se poursuivraient. De plus, les taux d’intérêt sur le produit Earn de Crypto.com, qui permet aux utilisateurs de gagner jusqu’à 14 % sur les avoirs en crypto, restent inchangés.

La communauté réagit

Les utilisateurs de la carte ont exprimé leur consternation face aux changements dans les publications sur les réseaux sociaux sur Reddit et Twitter. La plupart des commentaires ont critiqué la décision. « Je vais continuer à utiliser la carte pour le reste de ma période de jalonnement, puis retirer et dire au revoir à la carte », a déclaré un utilisateur de Reddit. « Ce n’est pas la fin mais ils ont juste perdu beaucoup de clients », a déclaré un autre.

Certains sur Twitter ont déclaré que les taux de rendement offerts sur les applications de financement décentralisé (DeFi) étaient beaucoup plus lucratifs en tant qu’utilisation du capital inutilisé.

Les prix des CRO, les jetons natifs de Crypto.com, ont chuté de 11 % au cours des dernières 24 heures, la majeure partie des pertes survenant dans les heures suivant la décision sur les récompenses. Le CRO s’est échangé à plus de 0,36 $ dimanche et est tombé à 0,29 $ en heures asiatiques lundi avant de se redresser légèrement au moment de la rédaction.

Les prix des CRO ont fortement chuté. (TradingView)

Certains analystes ont expliqué que le manque de récompenses adéquates a contribué à une valeur fondamentale inférieure pour les jetons CRO, ce qui a entraîné la baisse des prix.

« Le jalonnement des jetons CRO a permis des récompenses pour les utilisateurs et a incité à utiliser leur carte de débit », a partagé Edson Ayllon, chef de produit chez dHEDGE, dans un message Telegram. « La réduction des récompenses de cashback a réduit la proposition de valeur intrinsèque du CRO. Ceci est similaire à la façon dont les protocoles DeFi utilisent l’extraction de liquidités pour attirer des actifs. Il est souvent destiné à amorcer la liquidité, et nous voyons dans DeFi que lorsque les incitations se tarissent, souvent le prix du jeton prend un tube. »

Crypto.com n’a renvoyé aucune demande de commentaires au moment de la rédaction.