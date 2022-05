Le prix de l’ApeCoin chute malgré la préparation du lancement du métaverse « de l’autre côté » | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin a plongé du jour au lendemain, malgré l’anticipation entourant le lancement du métaverse « de l’autre côté ».

La menthe NFT de l’autre côté s’est vendue le 1er mai et Otherside Meta a décidé de retarder la période de réclamation de 21 jours des détenteurs.

Les analystes prédisent une nouvelle augmentation de la pression de vente pour ApeCoin, faisant baisser le prix.

Le prix de l’ApeCoin a chuté de manière constante après avoir atteint un niveau record. Le volume des échanges du jeton NFT a dépassé 2,6 milliards de dollars, cependant, le prix continue de chuter.

Le prix d’ApeCoin a subi une baisse malgré l’activité dans le métaverse

Le prix de l’ApeCoin a connu une baisse de près de 8 % du jour au lendemain. La communauté ApeCoin tient à lancer le métaverse « otherside », et la monnaie NFT « Otherdeed » a été épuisée le 1er mai.

La menthe Otherdeed NFT est épuisée – nous sommes émerveillés par la demande affichée ce soir. Apes and Mutants, l’ouverture de la période de réclamation de 21 jours est retardée jusqu’à ce que le prix de l’essence baisse à des niveaux raisonnables. Nous tweeterons lorsque la réclamation sera ouverte. https://t.co/iRz64lklbv — OthersideMeta (@OthersideMeta) 1 mai 2022

Les développeurs derrière le projet ont été surpris de la demande dans la communauté. De plus, l’équipe a retardé l’ouverture de la période de réclamation de 21 jours, en attendant la normalisation des prix de l’essence.

Après une flambée record du prix de l’ApeCoin, l’activité du jeton NFT a chuté. Au cours des dernières 24 heures, le volume des échanges a dépassé 2,69 milliards de dollars. Le projet a vu le développement de nouvelles voies utilitaires à travers le métaverse « Otherside ». Cependant, l’intérêt et l’activité entourant le jeton NFT n’ont pas réussi à déclencher une reprise de son prix.

Les partisans pensent qu’ApeCoin a un potentiel de croissance et qu’il a été récupéré par les baleines Ethereum; cependant, il n’a pas réussi à se remettre de la récente tendance à la baisse.

Le projet est considéré comme un fournisseur de liquidités pour les NFT du Bored Ape Yacht Club.

Les analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin et prédit une lente reprise du jeton NFT. Avi Eberstein, analyste et trader, estime que s’il convient de garder à l’esprit le bas de la tendance des prix d’ApeCoin, la reprise récente et le sommet historique reflètent l’augmentation de la pression d’achat et de la demande qui revalide une thèse haussière à long terme. .