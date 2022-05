Le prix du Polygon soutenu à 1,00 $ avec les traders MATIC prenant le relais | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon a encore chuté samedi, perdant près de 10% de sa valeur.

Le prix MATIC a cependant été rattrapé par des traders juste au-dessus de 1,00 $, stabilisant la vente.

Dimanche et dans l’ASIA PAC ce matin, le prix a rebondi plus haut, aidé par le RSI.

Le prix du Polygon (MATIC) a connu une baisse risquée vers 1,00 $ au cours du week-end. Bien que l’on s’attende à ce que samedi, un revirement se produise, les traders ont plutôt vu une poursuite de la contraction du dollar et les investisseurs ont tourné le dos aux actifs à risque. Un revirement s’est déclenché dimanche, cependant, alors que l’indice de force relative (RSI) est tombé en territoire de survente et a poussé les baissiers à prendre leur profit et à fermer leurs positions courtes, entraînant un revirement du prix MATIC à 1,312 $.

Le prix MATIC devrait reprendre 28% de la valeur

Le prix du Polygon a été en retrait la semaine dernière et a finalement connu un revirement dimanche. Bien que les crypto-monnaies aient été le seul actif négociable au cours du week-end, il était étrange de voir le prix MATIC perdre 10% samedi alors que la force du dollar s’est arrêtée et qu’aucun gros titre n’est sorti de n’importe quel coin. Dans cette pression technique pure, les baissiers ont poussé la dernière poussée, bloquant leur profit et fermant leurs niveaux courts avec le RSI se négociant en survente avant de remonter au-dessus.

Le prix MATIC pourrait voir les baissiers remettre les clés aux haussiers maintenant, car 1,00 $ est relativement bas et nous ramène à juillet de l’année dernière. Il est temps de faire demi-tour, car les traders ont le RSI entièrement dans leur coin et beaucoup de terrain à couvrir à la hausse. Attendez-vous à une cassure au-dessus de 1,187 $ avant d’atteindre ce niveau fondamental de 1,312 $, qui détient 28 % de la valeur.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque à la baisse vient d’une autre semaine mouvementée avec trois grandes banques centrales qui annoncent un possible resserrement supplémentaire de leur politique monétaire. Cela signifie que les conditions d’investissement s’estompent et deviennent moins attractives. Cela déclenchera un vent contraire dans les crypto-monnaies alors que les investisseurs se détournent des actifs à risque, le MATIC passant éventuellement en dessous de 1,00 $, et seulement 0,96 $ peut empêcher le prix du MATIC de plonger de 40 % à 0,62 $.

https://www.youtube.com/watch?v=TPow_fTVhEo