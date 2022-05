Le prix de Solana s’effondre sous la pression de l’activité NFT sur la blockchain SOL | Cryptomonnaie

L’activité du réseau Solana a augmenté de manière cohérente avec la montée en popularité de NFT.

La frappe NFT et l’activité intense des bots sur la blockchain Solana ont entraîné une panne de la blockchain du tueur d’Ethereum.

Les crypto-monnaies comme Ethereum et Solana se sont effondrées sous l’activité croissante des NFT et la pression de vente.

Les altcoins de l’écosystème crypto sont frappés par un bain de sang au milieu des craintes de hausses des taux d’intérêt de la Fed. Cependant, l’activité dans les NFT a augmenté sur des blockchains comme Ethereum et Solana. L’activité massive sur la blockchain a eu un impact négatif sur le prix de Solana et d’Ethereum.

Les NFT mettent le prix de Solana et Ethereum sous tension

La blockchain Solana s’est récemment remise d’une panne de sept heures résultant de la ruée importante de bots frappant les NFT sur la blockchain SOL. Les programmes de frappe NFT sur des blockchains comme Ethereum et Solana ont augmenté l’activité de transaction, entraînant une congestion.

Le réseau principal est tombé hors du consensus sur le réseau Solana et s’est écrasé, et les nœuds de validation se sont effondrés sous le volume de transactions impliquées dans la frappe NFT pour Candy Machine. Sur le réseau Ethereum, l’augmentation de l’activité et la congestion entraînent des frais de gaz plus élevés, ce qui a rendu le réseau blockchain moins lucratif pour les investisseurs et les commerçants.

Les partisans soutiennent que personne n’utiliserait le réseau SOL si Solana n’avait pas une disponibilité constante. La proposition unique de SOL est sa disponibilité constante, sa vitesse de transaction élevée et son faible coût.

Les analystes ont critiqué le manque d’activité sur le réseau Solana lorsque la frappe NFT s’arrête. Ceci est considéré comme un signe de sentiment baissier parmi les utilisateurs et le manque d’utilité de SOL.

Une chose est très révélatrice au sujet des personnes qui investissent dans @solana( $SOL), est l’absence de mouvement des prix après que le réseau a cessé de frapper des blocs. La blockchain est une infrastructure essentielle pour la gestion de la valeur dans notre société. Ça ne peut pas descendre.#Cardano est construit pour durer. – gros pey (@bigpeyYT) 2 mai 2022

Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait s’effondrer sous la pression de vente croissante sur SOL. @CryptoCapo_, un analyste et trader pseudonyme, pense que le prix de Solana pourrait encore chuter avant que le tueur d’Ethereum ne commence son inversion de tendance.