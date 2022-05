Le prix Dogecoin est-il toujours prêt à remonter de 70% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a clôturé la semaine dernière en positif mais après avoir annulé 22% de ses gains.

Le rallye haussier à 0,235 $ reste en place mais est retardé en raison de la vente inattendue de la semaine dernière.

Un chandelier hebdomadaire clôturé en dessous de 0,078 $ mettra fin aux perspectives haussières.

Le prix du Dogecoin s’est montré extrêmement prometteur la semaine dernière après une tendance haussière impulsive. Cependant, la pression de vente qui a suivi a amené DOGE à revenir plus bas, retardant sa cassure et donc le rallye.

Le prix du Dogecoin doit exploser

Le prix du Dogecoin a plongé de 85 % par rapport à son sommet historique de 0,740 $ et a atteint un creux oscillant à 0,109 $ fin février. Cette baisse, qui a duré environ moins d’un an, a créé trois hauts et bas inférieurs distincts.

La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance décrit un modèle de coin descendant. La formation technique prévoit une hausse de 68% à 0,235 $, qui est obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure.

Malgré la hausse de 23% la semaine dernière, DOGE a annulé la plupart de ses gains. Cependant, le chandelier hebdomadaire a clôturé sur une note positive, gardant l’espoir d’une cassure du coin en baisse.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 0,159 $ fournira une confirmation d’une tendance haussière et déclenchera un mouvement vers l’objectif prévu à 0,235 $. Au total, cette montée en flèche constituerait une ascension de 80 % par rapport à la position actuelle à 0,131 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

Alors que les choses semblent optimistes pour Dogecoin, le prix du Bitcoin oscille au-dessus d’un niveau de support crucial. S’il tombe en panne, l’effet d’entraînement pourrait ruiner la poussée du prix Dogecoin et rendre la configuration haussière aigre. Si DOGE produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 0,078 $, cela invalidera la configuration du coin descendant et la thèse haussière qui l’entoure.