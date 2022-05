La Fed « déterminera le sort du marché » – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine avec beaucoup à rattraper après sa pire performance d’avril de tous les temps.

La clôture mensuelle a placé BTC / USD fermement dans sa fourchette de négociation établie pour 2022, et les craintes sont déjà que 30 000 $ ou même moins soient les prochains.

Cela dit, le sentiment s’est amélioré au début du mois de mai, et bien que la cryptomonnaie reste largement liée à des facteurs macroéconomiques, les données en chaîne plaisent plutôt qu’elles ne paniquent les analystes.

Avec une décision sur la politique économique des États-Unis attendue le 4 mai, cependant, les prochains jours pourraient être une question de réactions instinctives alors que les marchés tentent de s’aligner sur la politique de la banque centrale.

Cointelegraph examine ces facteurs et d’autres qui façonneront l’activité des prix du Bitcoin cette semaine.

Fed back sous les projecteurs

Les marchés macro sont – comme c’est désormais la norme – sur les nerfs cette semaine alors qu’une autre réunion de la Réserve fédérale américaine se profile.

Alors que l’inflation sévit dans le monde entier, on s’attend à ce que le président Jerome Powell honore ses promesses précédentes et annonce des hausses des taux d’intérêt directeurs.

La sévérité et la rapidité avec lesquelles elles sont appliquées est un sujet de débat, et un débat séparé porte sur la question de savoir si les marchés ont déjà « intégré » diverses options.

Tout choc est susceptible de déclencher une volatilité au moins temporaire sur les marchés, et au cours des six derniers mois environ, la crypto n’a pas fait exception.

L’attention est donc tournée vers la réunion du Federal Open Markets Committee (FOMC) qui se tiendra les 3 et 4 mai.

« La première est venue la Fed. Puis le Netflixpocalypse. Puis l’invasion russe. Ensuite les sanctions. Puis la Fed et le plus grand vidage du Trésor de tous les temps. Cette semaine, c’était les gains. La semaine prochaine, la Fed à nouveau », a résumé l’analyste macro Alex Krueger au cours du week-end :

L’annonce QT de la Fed mercredi déterminera le sort du marché.

Krueger faisait référence à une politique connue sous le nom de resserrement quantitatif (QT) – le pendant de l’assouplissement quantitatif, ou QE, qui décrit le rythme de retrait du soutien économique de la Fed dans le but de réduire son bilan de 9 billions de dollars.

Les actifs à risque, déjà sensibles à un environnement conservateur, sont déjà prévenus par les Bitcoiners pour perdre gros dans les mois à venir, emportant la crypto avec eux.

« Il est facile d’ignorer cela, étant donné le large recul du marché la semaine dernière, mais : avec les actions meme, les actions sensibles au Bitcoin atteignent déjà de nouveaux creux », a déclaré Jurrien Timmer, directeur de la macro mondiale chez le géant de la gestion d’actifs Fidelity Investments. , ajoutée.

Un graphique d’accompagnement de l’indice boursier Goldman Sachs sensible au Bitcoin – 19 actions à grande capitalisation exposées à la cryptomonnaie – a expliqué la douleur relative déjà ressentie.

Graphique de l’indice boursier Goldman Sachs sensible au Bitcoin. Source : Jurrien Timmer/Twitter

La semaine prochaine, l’accent sera mis sur l’inflation elle-même avec la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour avril.

Il est temps pour 28 000 $ Bitcoin ?

À environ 37 600 $, la clôture mensuelle d’avril était décidément sans intérêt pour les hodlers Bitcoin, les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent.

Graphique bougie BTC/USD 1 mois (Bitstamp). Source : TradingView

Bien qu’il ait regagné du terrain par la suite, le BTC/USD a réaffirmé au moins un désir à court terme de négocier dans une fourchette étroite bien en dessous du sommet de son corridor de négociation de 46 000 $ en 2022.

Auparavant, on s’attendait à ce qu’avril offre de meilleures performances, mais en fin de compte, 2022 a fini par être le pire avril jamais enregistré par Bitcoin, avec des pertes globales de 17,3 %, confirment les données de la ressource de surveillance en chaîne Coinglass.

Tableau des rendements mensuels BTC/USD. Source : Coinglass

Sur le dos de cela, il n’est donc pas étonnant que l’humeur des analystes soit tout aussi prudente.

« Le graphique BTC est lourd en ce moment, et une cassure en dessous de 35 000 $ pourrait provoquer une ruée vers la sortie… Mais je ne fais pas confiance aux schémas de répartition dans cette fourchette. Nous avons vu de courtes pressions et des pièges d’évasion ATH au cours de l’année écoulée », a tweeté le commerçant populaire Chris Dunn le 1er mai :

Risqué d’anticiper, mieux vaut réagir… J’adorerais un lessivage de 26 000 $.

Dunn est loin d’être le seul à appeler à un événement de capitulation pour amener le marché à 30 000 $ ou moins.

« En ce qui concerne la capitulation, je pense qu’il faudrait que Bitcoin descende en dessous de 30 000 $ », a expliqué l’analyste Matthew Hyland dans l’un des nombreux tweets sur le profil de volume de Bitcoin :

Faible volume depuis mai de l’année dernière, ce qui a porté le BTC à 30 000 $. Faible volume = faible rotation des acheteurs et des vendeurs. En dessous de 30 000 débloquerait les acheteurs qui ont acheté avant 65 000 au début de 2021.

Hyland a expliqué que les marchés à faible volume sont susceptibles de connaître des fluctuations de prix plus importantes et qu’une baisse significative des prix du BTC pourrait être nécessaire pour relancer l’engagement dans un contexte de manque général de participation aux niveaux actuels.

Au cours du week-end, entre-temps, des appels ont émergé pour un voyage à court terme à 35 000 $.

La force du dollar américain maintient la pression

Avril est peut-être venu et reparti, mais l’ogre de l’indice du dollar américain (DXY) reste fermement dans la pièce.

Une seule journée de consolidation le 29 avril fait déjà partie de l’histoire, et le 2 mai, DXY tentait déjà de poursuivre une cassure qui a vu la force du dollar atteindre son plus haut niveau depuis 2002.

À 103,4 au moment de la publication, DXY ne montre aucun signe de recul plus important, à la grande déception des Bitcoiners à la merci de la corrélation inverse.

Indice du dollar américain (DXY) Chandelier à 1 mois. Source : TradingView

« Pour le moment, la relation inverse entre le bitcoin et le DXY […] montre que si l’indice se maintient au-dessus du niveau de résistance de 102 DXY, cela pourrait affaiblir le bitcoin, et l’action des prix pourrait revenir à la zone de 35 000 $ et moins, en particulier si la hausse du DXY peut être attribuée au resserrement de la politique monétaire », sur- Explication de la dernière newsletter Uncharted de la société d’analyse de chaîne Glassnode.

En l’occurrence, 102 n’était pas un problème pour DXY, qui pourrait gagner encore plus si la décision de hausse des taux de la Fed se situait dans la partie supérieure du spectre.

« L’évolution de l’USD dépend fortement de la ligne de conduite de la Fed. La hausse de l’inflation et la hausse potentielle des taux de 50 points de base début mai pourraient renforcer le DXY », a ajouté Glassnode.

Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, d’autres grandes devises mondiales ont souffert avec la crypto en USD ces dernières semaines, avec un accent particulier sur le sort du yen japonais. Le Japon, contrairement aux États-Unis, continue d’imprimer de grandes quantités de liquidités, dévaluant encore plus sa monnaie.

Commerçant : l’offre illiquide l’emporte sur l’importance de la baisse des prix

La semaine dernière a vu un nouveau record pour la proportion de l’offre de Bitcoin inactive depuis au moins un an – 64 %.

En tant que hodlers chevronnés – ou du moins ceux qui ont acheté avant le creux de juillet 2021 près de 28 000 $ – il y a donc une détermination à ne pas encore capituler.

Maintenant, plus de données ont été ajoutées au mélange, et elles se présentent sous la forme d’un approvisionnement illiquide.

Selon l’indicateur Illiquid Supply Change de Glassnode, les dernières semaines ont produit de fortes augmentations du segment global de l’offre BTC, qui n’est désormais plus disponible à l’achat.

Le résultat est un changement d’offre illiquide atteignant des niveaux jamais vus depuis la fin de 2020, lorsque le BTC/USD a commencé à montrer des signes d’un « choc d’offre » alors que les acteurs du marché se sont entassés dans ce qui était déjà une classe d’actifs solidement « hodled ».

« Ce nombre atteint des sommets élevés, que nous avons également vus en 2020 (l’accumulation). En fin de compte, un grand nombre de pièces sont « illiquides », ce qui ajoute au potentiel d’un éventuel choc d’offre », a déclaré Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, dans le cadre de ses commentaires sur les chiffres.

Poursuivant, Van de Poppe a fait valoir que l’indicateur « en dit long » et pourrait même dissiper une partie de la peur d’une baisse à 30 000 $.

« Oui, le marché peut encore atteindre un nouveau plus bas dans lequel le marché baissier se poursuit (relativement ; le marché baissier de l’altcoin est actuellement déjà actif depuis un an, ce qui signifie que la vente au détail a disparu) et un coup de 30 000 $ peut être atteint. Mais, fondamentalement, les données en disent long », a-t-il ajouté.

Tableau de changement de l’offre Bitcoin illiquide. Source : Glassnode

Le sentiment crypto « croise » la macro

Dans ce qui pourrait être une doublure argentée dans les circonstances actuelles, le sentiment crypto pointe déjà plus haut cette semaine, même si le sentiment traditionnel du marché reste nerveux.

L’indice Crypto Fear & Greed, après avoir atteint un creux de 20/100 en deux semaines la semaine dernière, est maintenant sorti de sa zone de « peur extrême ».

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me

À 28/100, l’indice Crypto est désormais même au-dessus de son homologue financier traditionnel (TradFi), le Fear & Greed Index, qui mesurait le 2 mai 27/100.

Indice de peur et de cupidité (capture d’écran). Source : CNN

Si la crypto continue de remplir sa fonction d’indicateur des mouvements du marché à venir, il pourrait y avoir une cause modeste de soulagement des données.

28/100 marque la meilleure lecture de Crypto depuis le 17 avril.