Bitcoin stable dans une tendance latérale à court terme [Video] | Cryptomonnaie

Bitcoin stable dans une tendance latérale à court terme – Cependant, Ripple a dépassé la moyenne mobile de 100 semaines, risquant de nouvelles pertes. Ethereum peut-il sauver les traders crypto avec un rebond de la moyenne mobile de 500 jours ?

Les shorts Bitcoin à la résistance à 40100/300 ont retesté le plus bas de mars à 37500/37000, avec un plus bas pour la journée exactement ici. La prochaine cible est 36000 avec l’importante moyenne mobile sur 100 semaines à 35900/700.

Une cassure sous 35500 est un SIGNAL DE VENTE MAJEUR. Le premier arrêt est 28900/700. Les gains sont susceptibles d’être limités avec une forte résistance à 40000/40200. Les shorts ont besoin d’arrêts au-dessus de 41000.

Le maintien de l’ondulation sous la moyenne mobile de 100 semaines à 6650/6600 est un désastre pour les haussiers, comme prévu, car nous avons atteint mes objectifs de 6220/00 puis 5800 avant un nouveau test du plus bas de 2022 à 5525/5475. Je ne vois pas cela comme un soutien qui puisse tenir longtemps.

La prochaine cible est 5100/5080. Les gains sont susceptibles d’être limités avec une résistance à 6160/90 et 6450/6500.

Fort support d’Ethereum à 2800/2750. Une cassure en dessous et un maintien en dessous de 2700 est un signal de vente à moyen terme ciblant 2640, 2600, 2570 et 2500 (juste pour commencer). Le maintien d’un support solide à 2800/2750 permet une reprise vers une forte résistance à 2950/3000. Les shorts ont besoin d’arrêts au-dessus de 3050.

Les haussiers ont besoin que les prix se maintiennent au-dessus de 3000 s’ils veulent revenir dans le jeu, ciblant initialement 3100 et 3150… nous avons besoin d’une cassure au-dessus de 3200 pour une course plus claire vers 3400/3450.