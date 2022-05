Solana subit une 7e panne en 2022 alors que les bots envahissent le réseau | Cryptomonnaie

Le réseau Solana a subi une panne de sept heures dans la nuit entre samedi et dimanche en raison d’un grand nombre de transactions provenant des robots de frappe de jetons non fongibles (NFT).

Un record de quatre millions de transactions, soit 100 gigabits de données par seconde, a encombré le réseau, provoquant l’élimination des validateurs du consensus, entraînant l’obscurité de Solana vers 20h00 UTC samedi.

Ce n’est que sept heures plus tard dimanche, à 3h00 UTC, que les validateurs ont pu redémarrer avec succès le réseau principal.

Les robots ont thésaurisé une application populaire utilisée par les projets Solana NFT pour lancer des collections appelées Candy Machine. Dans un message Twitter de Metaplex, la société a confirmé que le trafic des bots sur leur application était en partie responsable du crash du réseau.

Metaplex a partagé qu’il mettrait en œuvre une charge de 0,01 Solana (SOL), soit 0,89 $ au moment de la rédaction, sur les portefeuilles qui tentent de terminer une transaction invalide qui, selon la société, « est généralement effectuée par des robots qui essaient aveuglément de frapper ».

La panne a fait chuter le prix de SOL, la pièce native de la blockchain, de près de 7 % à 84 $, bien que les échanges aient depuis vu les prix remonter à un peu plus de 89 $.

La panne la plus récente marque la septième fois cette année que Solana subit des pannes, selon ses propres rapports d’état. Entre le 6 et le 12 janvier 2022, le réseau a été en proie à des problèmes provoquant des pannes partielles de 8 à 18 heures.

Solana a déclaré que les « transactions à calcul élevé » ont entraîné une réduction de la capacité du réseau à « plusieurs milliers » de transactions par seconde (TPS), bien inférieure aux 50 000 TPS annoncés.

Plus tard en janvier, plus de 29 heures d’indisponibilité ont été enregistrées entre le 21 et le 22 du mois, avec des transactions en double excessives provoquant à nouveau une congestion du réseau et des pannes sur la blockchain.

En septembre 2021, Solana a été frappé par une panne majeure avec le réseau hors ligne pendant plus de 17 heures. Solana a attribué cette panne à une attaque par déni de service distribué (DDoS) sur une offre initiale d’échange décentralisé (DEX) avec des bots spammant le réseau à 400 000 par seconde. Les observateurs de l’industrie ont commenté ce qui a souvent été présenté comme un « tueur d’Ethereum ».

Solana a été le deuxième réseau à subir un volume de transactions notable lié aux NFT au cours du week-end. Le coût de la transaction Ethereum a bondi à une moyenne de plus de 450 $ en raison de la publication de 55 000 NFT par Yuga Labs, certains utilisateurs payant jusqu’à 5 Ether (ETH), soit 14 000 $, en frais de gaz pour les transactions et bien plus encore pour frapper l’un des NFT. .