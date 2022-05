Bitcoin indécis sur un scénario pour mai | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 3 % au cours de la semaine dernière, le terminant à environ 38 000 $. Ethereum a perdu 4,4 %, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 4 % (Binance Coin) à 14,7 % (XRP).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinGecko, a chuté de 4,6 % sur la semaine pour atteindre 1,75 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 42,2 % sur la même période en raison de la faiblesse des altcoins.

Pour la semaine, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a chuté de 2 points à 22 (« peur extrême »). L’indice est passé à 28 points lundi et est passé au statut de « peur ».

Le bitcoin a baissé au cours des quatre dernières semaines dans un contexte d’affaiblissement des indices boursiers américains. Vendredi, les actions d’Amazon et de Google ont subi leurs chutes les plus importantes depuis 2008, entraînant à la baisse l’indice Nasdaq, riche en technologies. Il a perdu 12,7% en avril, sa baisse la plus considérable depuis 2008.

Le bitcoin a chuté de 16,2 % par rapport à avril, compensant la hausse des deux mois précédents et en deçà des tendances saisonnières. Il s’agit de la pire performance d’un mois donné de l’année dans l’histoire du trading depuis 2011.

En termes de saisonnalité, mai est considéré comme un succès relatif pour BTC. Au cours des 11 dernières années, le bitcoin a terminé le mois en hausse sept fois et en baisse quatre fois. La hausse moyenne était de 27 % et la baisse moyenne de 16 %. Dans ces scénarios, la fourchette moyenne estimée pour BTC à la fin du mois de mai se situe entre 32 000 $ et 48 000 $.

Une vision plus locale de la dynamique de la première crypto-monnaie indique une lutte continue autour de la barre des 38 000 $. Cette lutte décidera duquel des niveaux ci-dessus le prix sera le plus proche à la fin du mois.

La direction de la Banque nationale suisse (BNS) estime qu’il est déconseillé d’investir dans le bitcoin et de le conserver en réserve pour le régulateur. Le département américain du Travail a fait part de ses inquiétudes concernant une initiative de la société d’investissement américaine Fidelity visant à permettre à ses clients de mettre une partie des comptes de retraite en Bitcoin.