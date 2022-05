Quelle est la probabilité d’une récupération de 1 $ pour le prix de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est tombé en dessous de la fourchette de longue date, passant de 0,776 $ à 1,245 $.

Une reprise rapide au-dessus du creux de la fourchette de 0,776 $ pourrait déclencher un mouvement vers le point médian de la fourchette à 1,011 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,677 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano a continué de s’effondrer, le poussant sous la limite inférieure de sa fourchette de consolidation. En conséquence, ADA a produit une configuration haussière intéressante qui montre la promesse d’un renversement pour retester un obstacle important.

Prix ​​Cardano et reprise potentielle

Le prix de Cardano a fixé une fourchette entre 0,776 $ et 1,245 $ après avoir augmenté de 60 % entre le 7 et le 29 mars. La récente baisse a poussé ADA vers le bas de 10 % pour balayer la fourchette basse et égale à 0,776 $. Cette décision signale que les teneurs de marché ont fini de faire baisser le soi-disant « Ethereum-killer » et qu’un renversement pourrait être imminent.

De plus, le prix de Cardano a produit un plus bas depuis le 5 mars tandis que l’indice de force relative (RSI) a créé un plus haut au cours de la même période. Cette formation technique est appelée divergence haussière et prévoit souvent un rallye.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA se déplace au-dessus de la fourchette basse à 0,776 $ et fasse une course pour le niveau de retracement de 50 % à 1,011 $ après une ascension rapide de 28 %. Ce niveau est probablement celui où la hausse est plafonnée pour le prix de Cardano, mais si la pression d’achat continue de s’accumuler, il y a de fortes chances que le jeton tende à la hausse et reteste la fourchette haute à 1,245 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce mouvement vers le point médian de la fourchette à 1,011 $. Cet indice montre que l’obstacle important pour ADA s’étend de 0,839 $ à 0,973 $, où environ 500 000 adresses qui ont acheté près de 34 milliards de jetons ADA sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un déménagement dans ce groupe d’investisseurs sous-marins se heurtera probablement à une pression de vente de la part d’investisseurs essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

ADA GIOM

Alors que le prix de Cardano a déjà balayé la fourchette à 0,776 $ pour la liquidité, une nouvelle baisse sans reprise est un mauvais signe. Un chandelier quotidien proche du niveau de 0,677 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Dans un tel cas, l’altcoin est susceptible de planter de 40 % et de retester le niveau de support de 0,397 $.