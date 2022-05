Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Algorand et Bitcoin – Asian Wrap 2 mai | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre un potentiel de tendance haussière car il forme un schéma haussier spécifique sur la période quotidienne. Cette formation pourrait inciter SHIB à retester un niveau significatif après une tendance haussière décente. Le prix du Shiba Inu a produit un creux égal autour du niveau de 0,0000203 $, ce qui en fait un niveau de support de fortune pour le moment. Cette évolution s’est produite après que SHIB s’est écrasé de 10 % le 30 avril pour franchir la zone de demande de 0,0000218 $ à 0,0000246 $.

Algorand est l’un des rares projets en finance décentralisée qui a contribué de manière cohérente au développement de l’écosystème. Bien qu’ALGO soit sous-évalué, l’altcoin a enregistré des pertes de manière constante.

Algorand n’a pas réussi à se remettre du récent bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie. Alors que les pièces de monnaie comme Dogecoin, Shiba Inu et les tueurs d’Ethereum comme Cardano se sont remises de la baisse, le prix d’Algorand était inférieur à 0,56 $.

Les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt de référence. La corrélation de Bitcoin avec les principales actions américaines est restée élevée, le marché ayant enregistré des pertes importantes et le Nasdaq a enregistré sa pire performance sur quatre mois depuis 1971.

Les principaux indices boursiers américains ont enregistré des pertes importantes au cours de la semaine dernière. Le Nasdaq a enregistré sa pire performance sur quatre mois en cinquante ans, et la forte corrélation de Bitcoin avec les actions technologiques a accru la pression de vente sur l’actif.

La Réserve fédérale devrait augmenter son taux directeur de 50 points de base mercredi prochain, alors que l’inflation à plus de 8 % et un marché du travail tendu l’emportent sur la contraction surprise du PIB au premier trimestre attribuée aux problèmes temporaires du commerce et des stocks.