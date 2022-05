Cette configuration peut-elle déclencher un rallye haussier de 50% pour le prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a mis en place une configuration technique connue sous le nom de divergence exagérée, faisant allusion à une tendance à la hausse.

Les investisseurs doivent attendre que SHIB franchisse le seuil de 0,0000218 $ à 0,0000246 $ pour atteindre 0,0000321 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000170 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu montre un potentiel de tendance haussière car il forme un schéma haussier spécifique sur la période quotidienne. Cette formation pourrait inciter SHIB à retester un niveau significatif après une tendance haussière décente.

Le prix Shiba Inu prépare son système de propulsion

Le prix du Shiba Inu a produit un creux égal autour du niveau de 0,0000203 $, ce qui en fait un niveau de support de fortune pour le moment. Cette évolution s’est produite après que SHIB s’est écrasé de 10 % le 30 avril pour franchir la zone de demande de 0,0000218 $ à 0,0000246 $.

Cette baisse a fait basculer ladite zone de demande dans un disjoncteur qui empêchera toute nouvelle ascension. Par conséquent, toute augmentation de la pression d’achat doit surmonter la pression de vente des investisseurs piégés pour voir un mouvement à la hausse.

L’un des partisans d’une reprise est l’indice de force relative (RSI), qui plonge actuellement dans le territoire de survente d’environ 30. Souvent, des inversions se produisent lorsque l’actif est extrêmement survendu.

Pour ajouter de la crédibilité, le RSI produit un sommet plus élevé, indiquant que l’élan augmente et que le prix du Shiba Inu a produit des creux égaux autour de 0,0000203 $. Cette formation technique est connue sous le nom de configuration de divergence haussière exagérée.

Cette configuration prévoit et préfigure une reprise. Par conséquent, une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de la limite supérieure du disjoncteur à 0,0000246 $ indiquera la résurgence des acheteurs. Dans un tel cas, SHIB déclenchera une course à 0,0000321 $, constituant une ascension de 50 % par rapport à la position actuelle à 0,0000213 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Indépendamment de la tendance haussière de la configuration, le prix du Shiba Inu doit rester neutre, ce qui se produira s’il ne produit pas un bas plus bas. Cependant, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,0000170 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu.

Dans un tel cas, SHIB pourrait déclencher un crash rapide à 0,0000094 $ en raison de l’écart de juste valeur qui s’étend de 0,0000170 $ à 0,000071 $.