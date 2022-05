First Mover Asia: le dégoût de Singapour pour la cryptomonnaie au détail effraie l’argent institutionnel | Cryptomonnaie

La décision de Three Arrows Capital la semaine dernière de déplacer son siège social à Dubaï reflète les inquiétudes croissantes concernant le contrôle réglementaire croissant de Singapour sur la cryptomonnaie; bitcoin revient là où il a commencé le week-end.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin est revenu là où il avait commencé le week-end.

Insights: La surveillance croissante de la réglementation cryptomonnaie à Singapour a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs institutionnels.

Avis du technicien : la fourchette de négociation de BTC pourrait persister la semaine suivante.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 594$ +2,2%

Éther (ETH) : 2 844 $ + 3,9 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Filecoin FIL +8,5% L’informatique Ethereum classique ETC +7,3% Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI +6,8% L’informatique

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin revient aux niveaux de fin de vendredi

Les investisseurs de Bitcoin ont poursuivi leur humeur morose récente ce week-end dans un contexte d’incertitude macroéconomique persistante et d’une hausse des taux d’intérêt d’un demi-point largement attendue par la banque centrale américaine cette semaine.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 38 400 $, en hausse d’environ 2,2 % au cours des dernières 24 heures, mais à peu près là où elle a commencé le week-end. Bitcoin a terminé avril en baisse de 17%, son pire mois à ce jour dans une année 2022 irrégulière pour les cryptos.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a suivi un modèle de week-end similaire et s’échangeait à environ 2 840 $, en hausse d’environ 3,9 % par rapport à la veille, mais peu changé depuis vendredi soir. La plupart des autres cryptos majeurs ont récemment été mis en place. Le jeton luna et le SOL de Terra ont grimpé de plus de 5 % et 7 %, respectivement, à un moment donné. La pièce de monnaie populaire DOGE a augmenté de près de 6%. Les échanges ont été légers, comme c’est souvent le cas le week-end.

« Pour le moment, il n’y a pas de catalyseurs haussiers majeurs à l’horizon et BTC est susceptible de moudre dans cette fourchette ou de s’effondrer avant qu’une accumulation plus agressive ne puisse commencer », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital à CoinDesk. « Le manque de catalyseurs haussiers est toujours évident et les actions américaines ont montré de la faiblesse ainsi que l’indice du dollar américain a augmenté. Tous ces facteurs continuent de peser sur BTC. »

DiPasquale a noté que la décision probable du Federal Reserve Federal Open Market Committee d’essayer de maîtriser l’inflation par une augmentation des taux plus belliciste « pourrait entraîner une volatilité des prix ». La Fed devrait également expliquer comment elle réduira son portefeuille d’actifs de titres hypothécaires et du Trésor, qui a grimpé à 9 000 milliards de dollars pendant la pandémie.

Bitcoin vs autres actifs (CoinDesk Research)

Les baisses de crypto ces derniers jours ont largement concordé avec les principaux indices boursiers, les investisseurs s’éloignant des actifs plus risqués. Le Nasdaq, riche en technologies, a plongé de 4% vendredi. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average étaient en baisse de 3,6% et 2,7%, respectivement. L’or était en légère hausse. Le Nasdaq 100, un indice composé principalement de sociétés de technologie, de biotechnologie et de soins de santé, a chuté de 13 % en avril.

La croissance économique a ralenti dans le monde entier, résultat de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Vendredi, l’Union européenne a annoncé que les économies de 19 pays utilisant l’euro n’avaient augmenté que de 0,2 % au premier trimestre de l’année. La nouvelle a suivi l’annonce que l’économie américaine avait connu une croissance molle de 0,4 % au cours de la même période. La hausse des prix de l’énergie et les retards de la chaîne d’approvisionnement exacerbés par l’offensive russe ont entravé les entreprises du monde entier.

Bitcoin n’ayant pas réussi à maintenir le niveau de 42 000 $ cette semaine, DiPasquale a été mesuré dans ses attentes pour les jours à venir. « Nous avons continué à voir des niveaux de 38 000 $ servir de support, mais la poursuite des tests de cette gamme peut entraîner une panne vers 35 000 $ à 32 000 $ », a-t-il écrit, ajoutant: « Les traders voudront voir l’hémorragie s’arrêter et les acheteurs sérieux intervenir avant qu’ils puissent être sûrs d’un renversement de tendance. »

Marchés

S&P 500 : 4 131 -3,6 %

DJIA : 32 977 -2,7%

Nasdaq : 12 334 -4,1%

Or : 1 896 $ + 0,08 %

Connaissances

L’environnement moins favorable à la cryptomonnaie de Singapour

Three Arrows Capital est la dernière entreprise de cryptomonnaie qui a décidé de quitter Singapour et de déménager à Dubaï.

« L’énergie dans l’industrie des actifs numériques de Dubaï est électrique en ce moment », a déclaré le cofondateur du fonds, Su Zhu, à CoinDesk lors de la conférence Crypto Bahamas. « Nous avons décidé de déplacer notre siège social de Three Arrows à Dubaï et j’ai hâte de rencontrer d’autres startups technologiques. »

« Pendant un moment, Singapour prenait des décisions pro-crypto, mais maintenant quelque chose a changé de cap », a ajouté Kyle Samani, l’autre co-fondateur du fonds.

Certes, sur le papier, Singapour n’a avancé aucun nouvel ensemble de règles qui affecteraient un fonds comme Three Arrows Capital. Le gouvernement a clairement indiqué que sa position politique est de créer un « environnement propice à l’épanouissement de ces activités à Singapour ».

Mais c’est pour le capital institutionnel. L’Autorité monétaire de Singapour a également clairement indiqué qu’elle n’approuvait pas que les investisseurs de détail s’impliquent profondément dans la cryptomonnaie.

«Nous avons adopté une ligne dure sur l’accès sans entrave au public de détail, car les investisseurs de détail ne devraient pas se lancer dans les crypto-monnaies. De nombreux régulateurs mondiaux partagent des préoccupations similaires concernant l’exposition de la vente au détail aux crypto-monnaies », a déclaré le directeur général de l’agence, Ravi Menon, dans une récente interview, ajoutant qu’elle avait accordé des licences de cryptomonnaie au détail, mais qu’elles étaient assorties de conditions strictes.

Des fonds comme Three Arrows Capital ne traitent pas directement avec la cryptomonnaie au détail. Ils ne sont pas ouverts aux investissements non institutionnels ou agréés.

Alors pourquoi le long visage?

Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec DeFiance Capital, l’un des pairs de Three Arrows dans la ville.

En mars, DeFiance Capital a été placé sur une liste d’alerte aux investisseurs par MAS. DeFiance Capital ne sait pas pourquoi cela s’est produit, et MAS ne donnera pas de réponse claire à CoinDesk.

Mettre un fonds sur une liste d’alerte aux investisseurs, qui a des connotations négatives, et ne pas expliquer le raisonnement, n’est pas une bonne idée.

Cela pourrait aussi être le début de problèmes pour faire des affaires à Singapour.

Les visas pour le personnel étranger sont de plus en plus difficiles à obtenir, et le récit logique selon lequel la ville est un bénéficiaire massif de la fuite des capitaux et des talents de Hong Kong ne prend pas nécessairement forme, TradFi considérant également Dubaï comme la prochaine plaque tournante au lieu de Singapour.

Dans le même temps, Dubaï rend le processus de relocalisation aussi simple que possible avec des visas parrainés par la zone économique spéciale du Centre financier international de Dubaï (DIFC) traités en moins d’une semaine. De plus, le DIFC a un système juridique parallèle

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) teste le support autour de sa moyenne mobile sur 100 semaines, bien que la dynamique haussière ait ralenti au cours du mois dernier. La crypto-monnaie pourrait rester dans une large fourchette de négociation jusqu’à ce qu’une cassure ou une panne décisive se produise.

BTC est sur la bonne voie pour une baisse de 18 % ce mois-ci et est en baisse d’environ 40 % par rapport à son sommet historique d’environ 69 000 $ atteint en novembre de l’année dernière.

La plupart des indicateurs techniques sont neutres sur le graphique journalier et hebdomadaire et baissiers sur le graphique mensuel. Cela pourrait augmenter le risque d’une rupture de prix, surtout si le support à 37 500 $ ne tient pas.

Une série de creux de prix plus élevés depuis le 24 janvier a soutenu l’activité d’achat lors des creux. Pourtant, la résistance à 46 710 $ a plafonné les rallyes au cours des trois derniers mois.

Pour l’instant, BTC est à l’affût d’un signal d’inversion de contre-tendance la semaine prochaine, selon les indicateurs DeMARK, qui précède généralement une brève hausse des prix.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : Jibun (Japon) PMI manufacturier bancaire (avril)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : annonces d’emploi du groupe bancaire australien et néo-zélandais (avril)

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : indice de confiance des consommateurs japonais (avril)