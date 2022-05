Le prix du bitcoin se débat alors que la crypto suit les actions américaines et que les analystes craignent une hausse «agressive» des taux fédéraux | Cryptomonnaie

Les investisseurs se concentrent sur la prochaine décision de la Réserve fédérale, s’attendant à une flambée des taux d’intérêt de référence.

L’économie de la crypto a diminué de près de 9 % au cours de la semaine dernière, alors que les crypto-monnaies saignent.

Les analystes craignent une nouvelle baisse du prix du Bitcoin alors que l’actif peine à se remettre du bain de sang crypto.

Les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt de référence. La corrélation de Bitcoin avec les principales actions américaines est restée élevée alors que le marché enregistrait des pertes importantes, le Nasdaq a atteint sa pire performance sur quatre mois depuis 1971.

Le prix du Bitcoin peine à se remettre de sa tendance baissière

Les principaux indices boursiers américains ont enregistré des pertes importantes au cours de la semaine dernière. Le Nasdaq a enregistré sa pire performance sur quatre mois en cinquante ans, et la forte corrélation de Bitcoin avec les actions technologiques a accru la pression de vente sur l’actif.

Les marchés de la cryptomonnaie ont été frappés par un bain de sang alors que les actions avaient du mal à se redresser. L’économie de la cryptomonnaie s’est réduite à 1,79 billion de dollars sur un marché où les investisseurs ont peur. Les partisans pensent que la Réserve fédérale pourrait relever les taux d’intérêt de référence de manière agressive. En règle générale, une hausse agressive des taux d’intérêt s’accompagne d’une pression de vente croissante sur les crypto-monnaies et les actions technologiques.

Auparavant, le prix du Bitcoin avait chuté en réponse à des événements similaires. Étant donné que le composite Nasdaq a enregistré sa pire performance sur quatre mois en 50 ans, les experts estiment que la décision de la Fed de relever les taux pourrait influencer davantage le Bitcoin et les cours des actions.

Les analystes du groupe ING ont été cités dans un rapport publié le 28 avril

La Réserve fédérale devrait augmenter son taux directeur de 50 points de base mercredi prochain, alors que l’inflation à plus de 8 % et un marché du travail tendu l’emportent sur la contraction surprise du PIB au premier trimestre attribuée aux problèmes temporaires du commerce et des stocks.

Il y a une probabilité accrue de resserrement des taux de la part de la Réserve fédérale. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et l’impact des événements récents sur l’actif.

@BTC_NFT, un analyste et commerçant de crypto, pense que le prix du Bitcoin pourrait chuter à 36 000 $, et c’est le meilleur moment pour en moyenne plus dans l’actif.