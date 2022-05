Le prix de Solana baisse après que Metaplex Candy Machine ait réduit SOL pendant 7 heures | Cryptomonnaie

Le démarrage du programme Metaplex Candy Machine a interrompu le réseau Solana pendant sept heures.

Les opérateurs ont redémarré avec succès le réseau Solana, cependant, le prix du SOL a chuté.

Les analystes ont une perspective baissière sur Solana, prédisent une nouvelle baisse de SOL.

La blockchain de Solana a été touchée par les robots Metaplex Candy Machine qui ont interrompu le réseau de SOL pendant près de sept heures. L’événement a eu un impact négatif sur le prix de Solana.

Le prix de Solana subit une baisse alors que le réseau principal SOL tombe en panne

Le prix de Solana a subi une baisse de prix au cours des dernières heures, le réseau principal ayant été touché par les robots Metaplex Candy Machine. Metaplex CLI utilise la machine à bonbons pour générer des NFT ; depuis que les bots l’ont touché, le réseau Solana est tombé en panne.

Le réseau Solana a été constamment touché par des pannes au cours de l’année écoulée. Les promoteurs pensent que ces événements ont eu un impact négatif sur les prix de Solana. Solana continue de subir un déclin et le temps d’arrêt du réseau principal a alimenté un sentiment baissier parmi les utilisateurs.

Les opérateurs ont redémarré avec succès le réseau Solana et publié une mise à jour pour la communauté. Cependant, le prix de Solana n’a pas encore rattrapé les progrès du réseau. Les opérateurs de réseau sur les applications décentralisées pourraient prendre plus de temps que prévu puisque la panne a duré sept heures et les opérateurs n’ont pas réussi à parvenir à un consensus.

Les opérateurs de validation ont réussi un redémarrage du cluster de Mainnet Beta à 3h00 UTC, après une panne d’environ 7 heures après que le réseau n’a pas réussi à parvenir à un consensus. Les opérateurs de réseau et les dapps continueront de restaurer les services clients au cours des prochaines heures. https://t.co/ezqEYQYKWl — Statut de Solana (@SolanaStatus) 1 mai 2022

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et ont révélé une perspective baissière. Bob Mason, analyste crypto et trader, estime que Solana doit éviter le pivot à 87,19 $ pour dépasser une résistance importante et viser 92,39 $. Le sentiment général du marché doit s’améliorer pour le retour de Solana à 90 $.

L’analyste pense que le prix de Solana pourrait faire face à une deuxième résistance à 100,09 $, suivie d’une troisième à 113 $.