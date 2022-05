Le prix de Cardano plonge alors que les analystes affirment que la fourchette dure de Vasil est dans des mois | Cryptomonnaie

Les partisans pensent que la communauté Cardano ne verra pas toutes les options et améliorations immédiatement après le hard fork de Vasil.

La blockchain Cardano pourrait prendre des semaines et des mois pour terminer les mises à jour liées à dApp.

Les analystes prédisent une baisse du prix de Cardano et fixent un objectif de baisse de 0,68 $.

Sur la base du récent rapport d’IOHK sur le hard fork Vasil, la communauté Cardano pourrait prendre des semaines avant que les applications décentralisées sur sa blockchain ne reçoivent des mises à jour.

Le prix de Cardano se prépare à une nouvelle baisse

La société à l’origine du développement de Cardano, le rapport IOHK a révélé que les mises à jour pour les dApps dans le hard fork de Vasil. Les applications décentralisées sur le réseau Cardano attendraient des mois avant une mise à jour.

Les partisans pensent que le retard dans la mise en œuvre du hard fork pourrait avoir une influence négative sur le prix de Cardano. Étant donné que la communauté Cardano n’aura pas immédiatement accès à toutes les options et améliorations associées au hard fork Vasil, cela pourrait prendre des mois avant que les dApps basées sur Cardano n’offrent ces mises à jour.

Depuis que le réseau Cardano reconsidère la logique du script Plutus, le soumet à une toute nouvelle blockchain. Le hard fork Vasil permettrait aux utilisateurs de contrats intelligents de traiter les transactions dApp sans délai.

Le changement sophistiqué d’options dans la blockchain Cardano serait changé en tout nouveau, réécrivant une énorme quantité de scripts et faisant un tout nouvel audit.

Denys Serhiichuk, analyste et commerçant de crypto, a évalué la tendance des prix de Cardano sur une période plus longue et a noté que l’ADA avait été fixé en dessous de 0,90 $. Il y a une forte possibilité que l’altcoin continue de baisser. Les traders pourraient pousser l’ADA plus bas, à la barre des 0,68 $.

Les analystes de Netcost-Security ont une vision contrastée et sont optimistes sur le prix de Cardano. Les analystes estiment qu’ADA est positionné pour une hausse de 22 %. Les analystes estiment que la fourchette allant de 0,87 $ à 0,95 $ reste un bon achat pour Cardano, et l’altcoin pourrait atteindre 1 $.