Les analystes sont optimistes sur Ethereum alors que 12 millions d’ETH sont misés sur la couche de consensus | Cryptomonnaie

12 millions de jetons ETH ont maintenant été jalonnés sur la couche de consensus, franchissant une étape clé pour l’altcoin.

Les partisans estiment qu’un volume élevé d’Ethereum jalonné est un signe haussier et pourrait alimenter un rallye dans l’altcoin.

Les revenus d’Ethereum ont augmenté de 46 % au premier trimestre 2022, l’altcoin gagnant en popularité parmi les utilisateurs.

La volatilité des prix d’Ethereum a accru l’incertitude des investisseurs. Cependant, les analystes sont optimistes sur Ethereum et prédisent un rallye de l’altcoin.

Le prix Ethereum pourrait effacer ses pertes à une condition

La couche de consensus Ethereum compte désormais 12 millions de jetons ETH jalonnés. Une augmentation de l’offre jalonnée d’Ethereum réduit son offre en circulation. Une réduction de l’offre en circulation est haussière pour le prix de l’altcoin.

Après avoir été témoin de la volatilité de son prix, Ethereum est sur la bonne voie pour récupérer ses pertes. Sur la base des données de Glassnode, le volume de flux net d’échange est de 6 244 ETH. Cela représente un biais haussier parmi les investisseurs.

@venturefounder, analyste et trader crypto, a commenté le flux d’échange net d’Ethereum.

Les partisans pensent que les investisseurs sont optimistes sur Ethereum en raison de la fusion très attendue. Le contrat de dépôt de la couche de consensus a récemment dépassé 12 millions de jetons ETH, représentant plus de 10 % de l’offre d’ETH en circulation.

34 milliards de dollars en ETH sont maintenant retirés de l’offre en circulation d’Ethereum, et plus de 376 000 validateurs ont contribué à la même chose dans des transactions d’une valeur de 32 ETH ou plus. Les analystes pensent que le prix d’Ethereum pourrait dépasser un SMA de 55 jours, un niveau clé pour confirmer le biais haussier.

Les analystes ont identifié 3 018,55 $ comme un obstacle critique pour les traders qui tentent de se rétablir. Si le prix d’Ethereum tombe en dessous de 2 800 $, les analystes ont fixé un objectif de baisse de 2 695,79 $.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié une frénésie d’achat parmi les baleines Ethereum, récupérant l’ETH des échanges dans un mouvement haussier.