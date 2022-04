Le prix du XRP reste imperturbable face à la bataille juridique de la SEC avec le géant du paiement Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est resté largement inchangé par les mises à jour de la bataille de la SEC avec le géant du paiement Ripple.

Dans une récente interview avec Bloomberg, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, est resté imperturbable face aux progrès de la SEC dans son procès contre le géant du paiement.

Les analystes prédisent une reprise du prix du XRP, alors que l’altcoin poursuit sa reprise.

Le prix du XRP est actuellement inférieur de 13,7 % à celui de la semaine dernière, mais les partisans affirment que Ripple n’est pas impressionné par le procès de la SEC. L’altcoin est sur la bonne voie pour commencer sa reprise.

Le PDG de Ripple ne se laisse pas impressionner par la position de la SEC dans le procès

Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a récemment déclaré à Bloomberg dans une interview que le géant du paiement peut continuer à faire des affaires comme d’habitude. Garlinghouse pense que les États-Unis sont le seul pays à classer le XRP comme un titre.

XRP a été frappé par le procès de la SEC lorsque l’altcoin a subi une multitude de radiations des plateformes et des échanges de crypto-monnaie. Malgré le procès et ses conséquences, le prix du XRP s’est redressé et a repris sa tendance à la hausse.

Les partisans soutiennent que les récentes mises à jour dans l’affaire SEC contre Ripple n’influencent pas négativement le prix du XRP. Par conséquent, le prix du XRP pourrait poursuivre sa reprise quel que soit le résultat de l’affaire SEC contre Ripple.

Le régulateur a empoché de petites victoires en cours de route dans son procès contre XRP et l’altcoin est actuellement dans une phase de consolidation. Cependant, l’utilité commerciale croissante et la dernière initiative de changement de marque de Ripple pourraient faire augmenter la demande d’altcoin.

Indépendamment de la victoire, de la perte ou du règlement de Ripple dans le dossier de la SEC contre lui, le prix du XRP pourrait se remettre de son recul et effacer les pertes des investisseurs.

Les analystes de @IncomeSharks ont identifié une configuration courte dans la tendance actuelle des prix de XRP. Avant de commencer une montée, XRP pourrait trouver un support inférieur à l’objectif de baisse de 0,61 $, à moins que les acheteurs ne s’alignent sur les échanges pour alimenter la reprise de l’altcoin.