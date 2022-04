Shiba Inu et Dogecoin se disputent la position de la plus grande pièce de mème alors que SHIB retourne DOGE | Cryptomonnaie

Alors que la pièce meme commençait une tendance haussière, Shiba Inu a récemment repris Dogecoin dans la capitalisation boursière.

Burger joint Welly dit que la communauté Shiba Inu aura un intérêt dans son entreprise, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu pourrait continuer à se consolider dans un triangle avant d’éclater.

Shiba Inu a récemment dépassé Dogecoin en capitalisation boursière. Les analystes pensent que Shiba Inu est sur la bonne voie pour se remettre de sa consolidation en cours.

Shiba Inu et Dogecoin se disputent la part de marché des pièces meme

Shiba Inu et Dogecoin sont au coude à coude sur le marché des pièces de monnaie meme, se disputant une part plus élevée. Les partisans ont noté que Shiba Inu a récemment dépassé la capitalisation boursière de Dogecoin, renversant momentanément DOGE.

Cet événement a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs. Shiba Inu a dépassé la capitalisation boursière de Dogecoin dans le passé, déclenchant une hausse des prix de la pièce meme. Les partisans ont identifié un autre catalyseur critique pour la hausse des prix de Shiba Inu.

Le restaurant de hamburgers Welly, qui s’est rebaptisé pour accepter Shiba Inu comme moyen de paiement, a annoncé que la communauté aura une participation dans son entreprise. Welly a annoncé que la communauté aurait droit à une partie des bénéfices de toutes les activités. La communauté peut alors décider de graver des jetons Shiba Inu ou de les utiliser à d’autres fins.

Les détenteurs de Shiba Inu géreraient leurs jetons avec l’aide de BONE DAO. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une poursuite de la consolidation. Valeria Blokhina, analyste crypto et commerçante, a noté que le prix du Shiba Inu s’est consolidé dans un triangle depuis un certain temps maintenant. La pièce meme pourrait continuer avant une évasion.

De plus, Welly s’est associé à la société de paiement cryptomonnaie NOWPayments, prévoyant de brûler un certain pourcentage de leurs revenus en jetons SHIB. @AltcoinSherpa, un analyste et commerçant de crypto sous pseudonyme, ne recommande pas d’acheter Shiba Inu.