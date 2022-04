Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : baleines, cupidité, argent intelligent et peur | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a peut-être imprimé le fond final pour le printemps.

Ethereum pourrait voir un rallye à contre-tendance à 3 150 $.

L’action des prix XRP est toujours décevante, mais la tenue pourrait être payante

Le marché de la crypto-monnaie pourrait établir un creux qui ne sera remarqué que rétrospectivement. Les commerçants ont peut-être connu des ventes et des contrefaçons tout le mois. Les jeux joués pourraient être l’implication de l’argent intelligent avant que le marché ne se redresse. Bitcoin, Ethereum et XRP pourraient connaître une action des prix plus latérale avant qu’un nouveau rallye ne soit confirmé.

Bitcoin signale des baleines sur le marché

L’action des prix de type aimant du prix du bitcoin autour de 41 300 $ et 39 700 $ laisse entendre que les baleines pourraient essayer d’accumuler l’actif numérique. Les critères pourraient parfaitement correspondre à une phase d’accumulation de Bitcoin Wycoff. Les investisseurs devraient envisager une approche fondée sur le coût en dollars à ces niveaux pour éviter de rater rétrospectivement une bonne entrée. Le prochain objectif pour le prix du Bitcoin se situe quelque part dans la zone des 36 000 $ si les haussiers ne peuvent pas maintenir le swing bas à 37 701.

Graphique BTC./USDT sur 4 heures

L’invalidation du triangle Macro Bitcoin se situe à 28 000 $. Si 28 000 $ sont dépassés, les commerçants devraient avoir suffisamment de vapeur pour pousser le prix du BTC aussi bas que 17 000 $, ce qui entraînerait une correction de 40 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Le prix Ethereum pourrait secouer les traders avides

Le prix Ethereum se négocie toujours en dessous de la zone de 3 000 $. Le prix de l’ETH se négocie actuellement à 2 850 $, car les baissiers ont validé la thèse baissière de la semaine dernière en touchant 2 750 $ plus tôt cette semaine.

Le prix de l’ETH a de nouveau franchi la ligne de tendance hebdomadaire, mais se négocie maintenant au-dessus à 2 850 $. C’est le premier signe du rallye haussier que tout le monde espère. De plus, le prix de l’ETH pourrait s’enrouler dans une diagonale finale sur le graphique de 8 heures. L’indice de force relative affiche une divergence haussière en territoire de survente, ce qui confirme encore que la tendance baissière pourrait brièvement s’arrêter. L’objectif haussier est de 3 150 $

Graphique ETH/USDT sur 8 heures

L’invalidation du prix Ethereum est de 2 480 $. Si les baissiers peuvent franchir cette zone, la tendance à la hausse des prix des ETH pourrait être annulée. Les traders pourraient viser en toute confiance 2 200 $, ce qui entraînerait une baisse de 20 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Le prix XRP oblige les commerçants à alléger leur charge

Le prix XRP ressemble toujours à l’actif numérique le plus décevant du marché des crypto-monnaies. Aujourd’hui, le prix d’ondulation a franchi un canal de tendance parallèle, car le prix a anéanti la liquidité en dessous de 0,62 $. Une approche du coût moyen en dollars pourrait encore profiter aux maximistes du XRP visant des objectifs macro à long terme.

Le volume des prix XRP continue de chuter sur le graphique de 4 heures dans une forte baisse. Les day traders sont probablement en cours de liquidation, donc une flambée des prix ne serait pas surprenante. Pourtant, le niveau d’invalidation le plus sûr est maintenant de 0,54 $.

Graphique XRP/USDT sur 8 heures

Les macro-objectifs XRP sont bien au-dessus de la zone de 3,00 $, de sorte que toute remise sur le prix Ripple est susceptible d’être accompagnée de contrefaçons d’argent intelligent. Cependant, si le prix XRP dépasse 0,54 $, attendez-vous à plus de véritables ventes. Le prix du XRP pourrait probablement retomber à 0,44 $, entraînant une baisse de 35 % par rapport au prix actuel.