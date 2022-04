Prédiction de prix XRP : le week-end détient une hausse de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix Ripple voit le plancher soutenu à 0,6265 $ pour deux raisons techniques.

Le prix du XRP devrait rebondir fermement alors que le dollar recule.

Attendez-vous, avec la pause des risques extrêmes, à une forte hausse au cours du week-end à 0,7850 $.

Le prix Ripple (XRP) n’a pas pu se remettre de la chute massive de lundi et mardi. Le prix du XRP recherche actuellement un support à 0,6264 $, où il pourrait facilement tomber, car l’indice de force relative (RSI) stagne et se négocie dans la zone de survente. Cela limite la poursuite de la dynamique baissière des baissiers et déclenchera un recul pour réinitialiser le RSI à des niveaux plus équilibrés, entraînant une hausse du prix XRP de 15 % et atteignant la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.

Le prix XRP devrait utiliser les risques extrêmes suspendus avec un dollar assoupli pour regagner du terrain

Le prix de l’ondulation devrait augmenter au cours du week-end car, pendant la semaine de négociation, trop de risques extrêmes et de bruit sur les marchés mondiaux rendent presque impossible pour les haussiers de se remettre du revers subi lundi et mardi. Avec ce mouvement, le prix XRP cherche à nouveau un support à 0,6264 $, un niveau pivot historique jouant son rôle pour la troisième fois depuis mars. Avec le RSI dans la zone de survente, il semble que la fête soit terminée pour les baissiers pour le moment, et le prix XRP verra une prise de bénéfices de ce côté, avec une augmentation du volume côté achat.

Le prix du XRP augmentera, avec le premier arrêt vers 0,73 $, ce qui pourrait survenir lorsque le dollar s’affaiblit, un facteur qui devrait faire monter le prix du XRP même si les haussiers n’achètent pas massivement. Certains risques extrêmes devraient également provenir des bénéfices dans le US cette semaine, qui s’éteindra samedi et dimanche. Les investisseurs s’habitueront à l’histoire similaire actuelle de plusieurs rapports sur les bénéfices, il est temps de regarder au-delà de la situation actuelle et de voir la doublure argentée, ce qui pourrait mettre les investisseurs de bonne humeur d’ici l’ouverture de lundi, créant un autre bond du prix du XRP à 0,7850 $.

Graphique journalier XRP/USD

Certains risques extrêmes pourraient réémerger du coin géopolitique, alors que la Russie a recommencé à bombarder Kiev. Avec cela, d’autres actions militaires pourraient être organisées, et certainement maintenant que la Moldavie fait état d’une escalade de la violence dans une autre région séparatiste qui proclame rejoindre la Russie et demande l’aide de la Russie. Toute nouvelle escalade ou utilisation d’armes plus non conventionnelles pourrait chuter en dessous de 0,60 $ à 0,5852 $, un niveau charnière historique, et le S2 mensuel juste au-dessus.