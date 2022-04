Le prix ApeCoin éclate, affichant un rallye de 10% avec trois nouvelles propositions soumises au vote | Cryptomonnaie

ApeCoin a trois propositions en cours de vote AIP-21, AIP-22 et AIP-7 à 21 h HE ce soir.

Le lancement sur ApeCoin DAO propose de nouvelles idées sous la forme de propositions d’amélioration ApeCoin.

Les analystes ont une perspective haussière sur le prix d’ApeCoin et prédisent une poursuite de la tendance haussière du jeton NFT.

Les contrats à terme ApeCoin ont enregistré 36 millions de dollars de liquidations au cours d’une période volatile de 24 heures. Malgré la liquidation massive, ApeCoin a connu un rallye à deux chiffres.

Le prix d’ApeCoin pourrait continuer à grimper à cette seule condition

Sur la base des données à terme d’ApeCoin, APE a perdu 36 millions de dollars en liquidations du jour au lendemain. Malgré une liquidation massive, le prix d’ApeCoin a rebondi avec succès au-dessus de 22,23 $. Les analystes considèrent que le prix d’inscription de 20 $ est un niveau psychologique clé pour ApeCoin.

Les partisans pensent que les trois nouvelles propositions soumises au vote pourraient alimenter un sentiment haussier parmi les détenteurs d’ApeCoin. AIP-21, AIP-22 et AIP-7 sont soumis au vote ce soir.

Les propositions présentées à la communauté pour l’amélioration de l’APE influenceraient le pool de jalonnement et le processus d’ApeCoin.

La communauté a travaillé dur pour proposer de nouvelles idées sous la forme d’AIP pour guider la direction du DAO. Lisez ci-dessous pour une mise à jour rapide sur où en sont certains AIP dans le processus et comment en tant que détenteur d’ApeCoin (et donc membre DAO), vous pouvez participer. (1/5) – ApeCoin (@apecoin) 28 avril 2022

La communauté ApeCoin se gouverne via son DAO et suit un processus de vote sur le Fonds pour l’écosystème et son allocation. Le guide de gouvernance est un document vivant qui évolue et s’améliore avec la contribution de la communauté.

Les partisans pensent que la hausse des prix d’ApeCoin est alimentée par l’intérêt de la communauté et la demande pour le jeton NFT. Par conséquent, la discussion des propositions d’amélioration d’ApeCoin DAO est considérée comme un moteur clé de la course haussière actuelle.

@Hayess5178, analyste pseudonyme et crypto trader, observe qu’ApeCoin a affiché un gain de 145% en 18 jours. L’analyste pense que le prix d’ApeCoin pourrait rebondir un peu après sa hausse rapide.